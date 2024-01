More than Equal ouvre les candidatures pour son programme de formation des pilotes féminines

More than Equal est une initiative indépendante de niveau mondial, fondée par David Coulthard, vainqueur de 13 Grands Prix en Formule 1, et par l’entrepreneur philanthrope Karel Komarek. Le but : trouver et former la première femme championne du monde de F1.

Photo by: Right Formula David Coulthard et Karel Komarek.

Les candidatures sont désormais ouvertes pour rejoindre ce programme, qui s’adresse aux femmes du monde entier souhaitant devenir pilotes. Les candidates peuvent s'inscrire en ligne sur le site de More than Equal. Les critères de sélection comprennent les performances actuelles, l'expérience de pilotage, l’âge et le stade de développement. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 31 janvier.

Les candidates présélectionnées seront soumises à une évaluation plus approfondie, comprenant notamment une phase d’entretien, qui donnera aux pilotes et à leurs accompagnateurs l’occasion de rencontrer l’équipe d’encadrement et de poser des questions.

Parallèlement aux candidatures publiques, More than Equal organise une recherche mondiale de talents, basée sur des données, la première du genre, en collaboration avec l’entreprise de données et de technologie Smedley Group. Fondé par Rob Smedley, ancien ingénieur de course de la Scuderia Ferrari, Smedley Group jouit d’un riche héritage dans le domaine du sport automobile et exploite la technologie de pointe de la F1 pour relever les défis et dénicher les supertars de demain. La première vague de pilotes sera sélectionnée par le biais d’un processus sophistiqué d’identification des talents avec Smedley Group et de candidatures publiques.

Les candidates retenues travailleront aux côtés d’une équipe interne de coachs expérimentés, en collaboration avec Hintsa Performance, groupe de coaching de premier plan et ayant fait ses preuves. Réputé pour son succès dans le développement de talents, Hintsa Performance a contribué à la formation de pilotes qui ont ensuite remporté 18 titres mondiaux en F1.

Les candidates suivront un programme sur mesure d’entraînement technique et tactique, ainsi que de préparation physique et de développement personnel. Ce programme mondial de développement des pilotes, pionnier en la matière, encadrera, conseillera et soutiendra les jeunes filles ayant un potentiel de pilote d’élite grâce à un plan sur mesure adapté à leur âge et à leur sexe.

Ali Donnelly, PDG de More than Equal, a déclaré : "Aucune femme n’a couru en Formule 1 depuis près de 50 ans, et très peu de femmes courent actuellement au plus haut niveau de n’importe quelle discipline de sport automobile. Afin de mettre en œuvre un changement structurel durable, nous devons faire les choses différemment. Pour nous, cela signifie investir dans les pilotes féminines et leur permettre de se développer dès le début de leur carrière, et nous sommes ravis de faire les premiers pas dans cette direction en lançant en 2024 notre programme dédié aux femmes."

Photo by: More than Equal Tom Stanton, More than Equal.

Tom Stanton, responsable du développement des pilotes chez More than Equal, a ajouté : "Notre programme est conçu pour soutenir et renforcer le développement des pilotes féminines dans trois domaines clés : en tant que pilote, en tant qu’athlète et en tant que personne. Je suis ravi de travailler avec Smedley Group et Hintsa Performance afin de maximiser le potentiel de pilotes talentueuses, pour d’elles les gagnantes de demain."