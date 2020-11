Motor1.com présente son nouveau logo redessiné par Pininfarina

Miami, 5 novembre 2020 - Motor1.com, plateforme automobile mondiale du groupe Motorsport Network devenue la destination de 30 millions de visiteurs, possède un tout nouveau logo dessiné par Pininfarina.

Après cinq ans d'existence, l'identité visuelle de la première plateforme automobile numérique multilingue a été renouvelée. Elle se caractérise désormais par un style moderne et dynamique, mais toujours reconnaissable, respectant la continuité éditoriale d'un site qui opère dans dix pays différents. Cette collaboration coïncide avec le 90e anniversaire du célèbre designer italien, qui a donné un nouveau style à la marque Motor1.com en insistant sur son empreinte internationale.

1 / 2 Photo de: Motor1 2 / 2 Photo de: Motor1

La forme du logo a été modifiée, particulièrement le carré qui a été remplacé par un cercle. Le ".com" inclut désormais le drapeau incarnant la nationalité de chaque édition, et la police a été retravaillée pour apporter un élément contemporain.

La nouvelle "identité visuelle" a été dévoilée aujourd'hui via une présentation diffusée en direct depuis le siège de Pininfarina à Cambiano (Turin), où étaient présents Paolo Pininfarina, président de Pininfarina SpA, Filippo Salza, président de la branche Automotive de Motorsport Network, et Alessandro Lago, directeur de Motor1.com Italie. Durant cet événement, retransmis simultanément sur tous les canaux internationaux de Motor1.com (web, Facebook et YouTube), un making-of a été diffusé pour découvrir les coulisses de cette collaboration unique. Le nouveau logo a fait son apparition sur toutes les plateformes du groupe quelques minutes après sa présentation.

1 / 2 Photo de: Motor1 2 / 2 Photo de: Motor1

Filippo Salza, président de la branche Automotive de Motorsport Network: "Chez Motorsport Network, nous avons plus de 50 millions de visiteurs par mois qui parlent neuf langues et qui sont au contact de nos plateformes de la branche Automotive. Mais le langage du design est singulier et international, et nous voulions à nos côtés un partisan de cette idée pour redessiner le logo de notre plateforme phare, Motor1.com."

Paolo Pininfarina, président de Pininfarina S.p.A : "En 90 ans d'histoire, nous avons fait du design pour de nombreuses marques d'entreprises prestigieuses, alors pourquoi ne pas concevoir le logo d'un média automobile international ? Notre polyvalence nous permet d'appliquer nos valeurs en matière de design aux secteurs les plus variés : nous dessinons des voitures électriques mais aussi des trains, des yachts, des buildings. Dans nos projets, nous partons souvent de la définition d'une identité de marque reconnaissable pour nos partenaires. Le design du nouveau logo Motor1 s'inscrit parfaitement dans cette tendance."

John Neff, directeur en chef international de Motor1.com : "Il n'y a pas plus grand avocat de la puissance, de l'importance et de l'influence extraordinaire du design que Pininfarina. Nous sommes extrêmement honorés que Pininfarina, qui a conçu les voitures les plus emblématiques du siècle dernier, se soit associé à nous pour une étape aussi importante qui marque une nouvelle phase palpitante pour notre entreprise."