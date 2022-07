Motorsport Games ajoute deux titres sur GeForce NOW par NVIDIA

Miami (Floride), le 20 juillet 2022 - Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) (“Motorsport Games”), leader dans le développement et l'édition de jeux de course et fournisseur d'écosystèmes eSport pour les championnats officiels, annonce aujourd’hui que deux de ses jeux sont disponibles sur GeForce NOW, le service de streaming de jeux de NVIDIA (NASDAQ : NVDA). NASCAR 21 : Ignition et KartKraft ont rejoint la solide collection de GeForce NOW, qui compte plus de 1300 jeux. Ils sont maintenant disponibles via le cloud. C’est la première série de titres Motorsport Games à arriver sur GeForce NOW, en commençant par deux des jeux les plus populaires de l'éditeur sur le marché.

"Notre objectif est de donner le goût des sports mécaniques à tous et d’apporter de grandes expériences de jeu aux fans, où qu’ils soient", a déclaré Dmitry Kozko, PDG de Motorsport Games. "Rendre nos jeux de NASCAR et de karting disponibles sur GeForce NOW permet aux fans de profiter de nos jeux même sur les appareils Samsung et sans console. Nous avons hâte que nos joueurs découvrent cette nouvelle expérience et nous sommes ravis de travailler avec NVIDIA, une société innovante qui continue à faire avancer le monde du gaming."

"La vaste collection de GeForce NOW s’agrandit rapidement. Nos joueurs peuvent maintenant y retrouver deux des plus grands titres de Motorsport Games et prendre le volant dans les jeux de course les plus passionnants du moment”, ajoute Phil Scott, directeur des relations développeurs Europe chez NVIDIA. "En déplacement ou dans le confort de leur maison, les joueurs peuvent vivre la meilleure expérience de gaming du marché actuel grâce à GeForce NOW, qui redéfinit la façon dont le jeu peut fonctionner en transformant presque tous les appareils – smartphones, tablettes, ordinateurs portables – en PC de gaming."

Avec GeForce NOW, NASCAR 21 : Ignition et KartKraft sont accessibles au streaming et au jeu via PC, Mac, appareil mobile, ainsi que les nouvelles Samsung TV 2022, et bien d'autres appareils. Plus de joueurs que jamais peuvent désormais découvrir le jeu du championnat de stock-car sous licence officielle et le titre de karting. L'ajout à GeForce NOW marque également une première pour KartKraft, qui sera disponible sur une plateforme autre que PC. Sur GeForce NOW, les joueurs jouent à la version PC complète du jeu disponible sur Steam, qu'ils diffusent en streaming sur presque tous leurs appareils. Cet ajout s'inscrit dans l'objectif de Motorsport Games de fournir à chacun de ses joueurs un plus grand choix de jeux, puisque ceux-ci seront désormais accessibles sur un plus grand nombre d'appareils.