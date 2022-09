Motorsport Games révèle les engagés pour la nouvelle saison des Le Mans Virtual Series

Miami, le 6 septembre 2022 - La liste des engagés pour les Le Mans Virtual Series – le championnat esport regroupant l'élite des gamers au niveau mondial, en association avec Motorsport Games et l'Automobile Club de l'Ouest – vient d'être dévoilée aujourd'hui. Et autant dire qu'il y a du gratin avec certains des plus prestigieux constructeurs automobiles au monde présents au programme, ainsi que les meilleures équipes esport à travers la planète. La liste complète des engagés pour la prochaine édition des Le Mans Virtual Series peut être consultée ICI.

Des pilotes de renom seront au rendez-vous, dont certains sont de véritables superstars ayant décroché un titre dans de multiples disciplines à travers le monde, et leur identité sera révélée lors d'une émission TV de présentation le lundi 12 septembre. De plus amples informations seront disponibles sur les réseaux sociaux lors des prochains jours. Dix voitures supplémentaires, confiées à des pilotes émérites, devraient par ailleurs rejoindre la liste des engagées à l'occasion de la très populaire épreuve virtuelle des 24 Heures du Mans les 14 et 15 janvier 2023 – qui sera la dernière des cinq manches du championnat. Pas moins de 15 nationalités sont ainsi représentées, provenant d'Europe, des États-Unis, d'Afrique, ou bien encore d'Extrême-Orient, soit une hausse de 25% par rapport à la saison dernière.

Les 40 voitures inscrites pour la saison complète sont réparties en deux catégories (à savoir le LMP2 avec 24 voitures, et le LMGTE avec 16 voitures). Celles-ci participeront à des courses dont la durée oscillera entre quatre et 24 heures. Des marques de renommée internationale telles qu'Alpine, Aston Martin, BMW, Ferrari, Mercedes-AMG et Porsche feront leur retour pour renouer avec le succès en esport en alignant plusieurs voitures.

Alliance entre la crème de l'esport et de l'Endurance

Ces grands noms seront rejoints par l'élite de la simulation de course automobile, avec notamment les Champions 2021 des catégories LMP et GTE, Team Redline, ainsi que les vice-Champions GTE Porsche Coanda Esports, qui fera son entrée dans la catégorie des prototypes. On retrouvera également dans cette dernière l'équipe de Romain Grosjean, R8G Esports, qui concourra aux côtés de Floyd Vanwall-Burst, Williams Esports, Alpine Esports, YAS Heat Veloce, AMG Team Petronas Esports, ainsi que la structure de Jenson Button : Rocket Simsport. Tous les engagés évolueront sur ORECA 07 LMP2. Des nouveaux venus feront également leur apparition, avec Mexico Racing Team, Pescarolo Esport Monaco, Team Fordzilla, mais aussi Brabham Esports, cette dernière équipe qui découvrira les Le Mans Virtual Series en assurant la présence dans le championnat d'une figure historique des sports mécaniques.

Des piliers de l'Endurance seront également présents sur l'une des deux catégories, à l'instar de Panis Racing, qui roule en European Le Mans Series, ainsi que GR Vector eSport (une combinaison de deux équipes du WEC), Proton Competition, D'Station Racing et ARC Bratislava.

Dans la catégorie GTE, les concurrents auront le choix entre divers bolides, à savoir l'Aston Martin Vantage GTE, la BMW M8 GTE, la Ferrari 488 GTE et la Porsche 911 GTE. Parmi les équipes, des noms familiers à la fois dans la réalité et dans les simulations de course seront de la partie avec MAHLE Racing Team, SIMMSA Esports, Oracle Red Bull Racing ou bien encore Prodrive FYRA Esport, et rivaliserons donc pour le gain du championnat.

Les Le Mans Virtual Series s'étaleront sur cinq manches, les 24 Heures du Mans virtuelles tenant lieu de grande finale à l'issue du calendrier ci-dessous :

Manche 1 : 8 Heures de Bahreïn, le 17 septembre 2022

Manche 2 : 4 Heures de Monza, le 8 octobre 2022

Manche 3 : 6 Heures de Spa, le 5 novembre 2022

Manche 4 : 500 Miles de Sebring, le 3 décembre 2022

Manche 5 : 24 Heures du Mans virtuelles, les 14-15 janvier 2023

On le voit, le calendrier des différentes épreuves regroupe certaines des pistes les plus célèbres : Monza, Spa, Bahreïn, Sebring et Le Mans. De quoi constituer de véritables défis pour tous les pilotes – qu'ils détiennent une licence internationale de la FIA ou qu'ils soient de purs gamers – et procurer des frissons aux millions de fans d'esport à travers le monde.