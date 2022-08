Motorsport Games va lancer NASCAR Rivals, jeu officiel de la saison 2022, sur Nintendo Switch

MIAMI (Floride), le 17 août 2022 - Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) (“Motorsport Games”), leader dans le développement et l'édition de jeux vidéo de sports mécaniques ainsi que la création d'écosystèmes eSport pour des championnats officiels de sports mécaniques dans le monde entier, annonce aujourd'hui la sortie prochaine du jeu vidéo officiel de la saison 2022, NASCAR Rivals. Ce nouvel ajout à la franchise officielle des jeux vidéo de NASCAR va mettre le plaisir et l'intensité de la NASCAR Cup Series entre les mains des joueurs sur la console Nintendo Switch, avec des nouvelles fonctionnalités qui améliorent l'expérience de pilotage. NASCAR Rivals, avant sa sortie le 14 octobre 2022, sera disponible à la précommande à partir du 24 août 2022 dans les principaux commerces ainsi que sur l'eShop Nintendo (49,99 $). Un lien vers la bande-annonce est disponible ici.

"Avec NASCAR Rivals, Motorsport Games répond encore une fois aux attentes des fans quant aux courses : les vrais pilotes et les fans de NASCAR peuvent jouer où ils veulent", déclare Dmitry Kozko, PDG de Motorsport Games. "Alors que nous continuons de travailler aux côtés de la NASCAR pour développer sa franchise de jeux vidéo, nous sommes enthousiasmés à l'idée de donner aux joueurs l'opportunité de donner le meilleur d'eux-mêmes sur la piste, où qu'ils soient, grâce à la portabilité de la Switch."

Les joueurs ont l'opportunité de concourir et de faire la course dans un grand nombre de modes différents sur NASCAR Rivals : il y en a pour tous les goûts. "Race Now" permettra aux joueurs de choisir le pilote et l'écurie de leur choix en courant sur n'importe quel circuit de la NASCAR Cup Series 2022. Le mode carrière leur donne la chance de marquer l'Histoire de ce sport en rejoignant une écurie existante ou en créant la leur, tout en personnalisant leur pilote. "Challenges" les confronte à des scénarios inspirés par des événements réels survenus en piste, afin de voir s'ils le talent pour relever ce défi.

NASCAR Rivals, c'est trouver les rivaux sur la piste ou à distance avec plusieurs fonctions multijoueur qui donnent de nombreuses options pour défier des adversaires en piste. Les joueurs peuvent courir contre leurs amis en utilisant les manettes Joy-Con de Nintendo Switch avec l'écran partagé, ou en ligne face à 15 autres joueurs se trouvant dans le monde entier grâce au mode Multiplayer. Une nouveauté est la fonctionnalité "Local Multiplayer", grâce à laquelle huit personnes peuvent jouer ensemble sur un réseau local.

Ce nouveau jeu donnera aux pilotes l'opportunité de créer des livrées personnalisées et uniques grâce à un "Paint Booth" amélioré, proposant de nombreuses options. Il sera également possible pour les pilotes de créer des avatars uniques avec divers logos notamment.

NASCAR Rivals a été développé par Motorsport Games afin de rendre toute l'intensité et la passion de la NASCAR plus accessible pour les fans avec la console portable Switch de Nintendo. Les fans peuvent désormais prendre la NASCAR avec eux et affronter leurs rivaux où qu'ils soient : au circuit, chez eux et partout ailleurs.