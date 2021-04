Motorsport Images fait l'acquisition d'une collection d'images Ferrari

Londres, 23 avril 2021 - Motorsport Network, plateforme numérique intégrée visitée par des millions de fans d'automobile et de course, a confirmé aujourd'hui que son service de licence d'images premium Motorsport Images a acquis la collection Maggi & Maggi pour enrichir sa bibliothèque de classe mondiale de plus de 26 millions de clichés.

La collection a vu le jour en 1984 lorsque Silvano Maggi a lancé un projet consistant à photographier toutes les Ferrari produites pour une revue hebdomadaire italienne qui publiait chaque semaine des images complètes d'une Ferrari de production et d'une Ferrari de course. Ce projet s'est poursuivi pendant des années, couvrant plusieurs centaines de modèles Ferrari. Dans les années 1990, Paolo, le fils de Silvano, a catalogué toutes les photos dans une base de données qui compte aujourd'hui près de 100 000 clichés et constitue l'une des bibliothèques d'images de voitures de série Ferrari les plus complètes au monde.

Motorsport Images est connu dans le monde entier comme la source photographique de référence dans les domaines de la course et de l'industrie automobile, avec plus de 26 millions d'images allant de 1895 à ce qui se passe sur les circuits aujourd'hui. Elle possède la seule histoire ininterrompue au monde de 70 ans de Formule 1, avec des images de chaque Grand Prix. Elle fournit du contenu visuel à des plateformes éditoriales et à des producteurs de contenu, et travaille directement avec des marques et d'autres clients B2B pour créer des campagnes publicitaires attrayantes et passionnantes. La collection comprend une couverture étendue, et souvent exclusive, incluant l'histoire complète de la Formule 1, des premiers véhicules motorisés et l'histoire des 24 heures du Mans, épreuve où Ferrari reviendra en 2023 après une interruption de 50 ans.

La collection Maggi & Maggi s'inscrit parfaitement dans le cadre de Motorsport Images et de l'activité plus large de Motorsport Network, qui a mis en place un puissant écosystème de contenus et d'événements au service d'une communauté mondiale de propriétaires et de passionnés de Ferrari. FerrariChat est la plus grande communauté Ferrari en ligne au monde. Les archives Colombo, la plus grande collection privée d'images de Ferrari de courses au monde, font déjà partie de la collection. Canossa Events, synonyme d'excellence en matière d'événements de tourisme routier, avec plus de 270 rendez-vous par an et sa filiale Cavallino est l'organisateur d'événements marquants comme le Palm Beach Cavallino Classic, qui célèbre cette année son 30e anniversaire et est le plus grand événement et magazine de Ferrari classique aux États-Unis, qui est une destination de choix pour les passionnés de Ferrari.

Motorsport.tv, qui compose également le réseau de Motorsport Network, se trouve au cœur d'une communauté très engagée qui comprend aussi le modéliste haut de gamme Amalgam Collection.

Paolo Maggi, directeur de Maggi & Maggi : "Lorsque Ercole Colombo nous a présenté Motorsport Network en vue de l'acquisition de notre collection d'images, j'ai été ravi et cela m'a rappelé mon père, fondateur de l'agence et pilier de notre studio photographique. Il m'a transmis sa passion pour les voitures rouges de Maranello et, après 35 ans de travail méticuleux, nous avons constitué la plus grande archive de voitures de série Ferrari. Cela nous a permis de publier nos images dans des journaux du monde entier et nous a donné la satisfaction de voir trois encyclopédies avec uniquement nos images, qui était immense. La collection se trouve désormais dans le plus important réseau mondial dédié au sport automobile, ce qui permettra de perpétuer le nom de Maggi et des archives Maggi. Je remercie mon ami Ercole Colombo pour cette nouvelle aventure".

James Allen, président de Motorsport Network : "Ce qui se fait de mieux s'améliore encore ! Nous avons travaillé avec assiduité pour obtenir les archives d'images de course et d'automobile les plus grandes et les plus précises du monde, et l'ajout de la collection Maggi & Maggi apporte de la profondeur et de la couleur à la couverture des Ferrari de plus de 70 ans d'histoire de la société. Les clients pourront accéder à une riche imagerie de chaque modèle Ferrari et nous pourrons exploiter la collection dans notre écosystème Ferrari en pleine expansion."