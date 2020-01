Motorsport Network rebaptise sa branche billets et expériences : Motorsport Tickets

L'an dernier, Motorsport Network a ajouté une billetterie internationale à un portfolio d'activités en sports mécaniques déjà enthousiasmant, service qui a aidé des dizaines de milliers de fans à assister à des courses dans le monde entier. Motorsport Live représentait alors une présence dédiée dans six pays, proposant des billets et solutions d'hospitalité en Formule 1, en MotoGP et en Championnat du monde d'Endurance, sans oublier les 24 Heures du Mans et le TT de l'île de Man. Parmi les exclusivités consacrées aux fans, l'on retrouvait les Orange Fan Villages et plus récemment les programmes BePart of McLaren et BePart of Alfa Romeo.

En tant que Motorsport Tickets, un développement rapide est prévu en quatre langues pour une couverture accrue dans huit nouveaux pays, avec une offre d'événements et expériences sports mécaniques encore plus exhaustive. Un tout nouveau site internet sera lancé dans quelques mois, focalisé sur l'expérience des fans.

James Allen, président de Motorsport Network, déclare : "Je suis ravi d'annoncer ce nouveau nom ainsi que la priorité donnée à des solutions de billetterie haut de gamme, sans oublier le développement de notre service client cinq étoiles. Le pouvoir combiné de cette branche et de Motorsport Network donne aux passionnés un accès inégalé aux expériences en sports mécaniques. Nous allons proposer une gamme de services allant des billets et voyages aux opportunités uniques telles que des fan villages, des campings, des tribunes et des rencontres avec les pilotes."