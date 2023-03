Motorsport Network lance une nouvelle plateforme axée sur le business

Londres, Royaume Uni, 3 mars 2023 − Motorsport Network, plateforme digitale mondiale dans les sports mécaniques et l'automobile aux 62 millions de visiteurs uniques mensuels, lance aujourd'hui Motorsport Business, une nouvelle plateforme conçue pour traiter des questions commerciales et mettre en valeur des marques B2B opérant dans les sports mécaniques.

Motorsport Business propose la publication régulière de contenus organiques produits par des contributeurs internationaux, offrant un point de vue depuis l'Europe, les États-Unis, l'Asie et autre. Des contenus que chacun, qu'il s'agisse d'une personne du milieu ou d'un fan averti, peut apprécier en format écrit, vidéo ou podcast.

Tendances, opinions, interviews exclusives, recherches sur le milieu et plus encore… La plateforme disposera de sa propre page sur LinkedIn, ainsi que d'une capacité de croissance d'une audience cible par le biais de newsletters et de réseaux sociaux dédiés.

James Dickens, vice-président mondial de l'éditorial, a commenté : "Nous sommes très heureux d'étendre notre couverture déjà très large du business des sports mécaniques. Nos données d'audience nous montrent que l'aspect commercial du motorsport est un domaine à l'intérêt croissant. Comme toujours, nous avons vu ce que consomment les fans de sports mécaniques et nous avons créé une offre pour leur apporter une couverture plus approfondie dans la sphère commerciale. Nous nous sommes associés à des experts leaders du domaine et nous sommes impatients que les gens voient ce que nous produisons."

Cette initiative fait suite à de nombreuses années d'activité de Motorsport Network en matière de recherche et de thought leadership autour des sports mécaniques. Le Network a ouvert la voie en 2017 et travaillé depuis avec les détenteurs de droits et les championnats tels que la F1, le MotoGP, l'INDYCAR et le FIA WEC pour mener des sondages mondiaux auprès des fans. Plus d'un million de fans, basés dans 197 pays dans le monde, ont engendré 330 000 réponses rien que pour les trois derniers sondages portant sur la F1, le MotoGP et l'INDYCAR. Avec 167 302 réponses à lui seul, le sondage sur la Formule 1 s'est révélé être tout bonnement la plus grande enquête jamais menée dans le domaine sportif.

Dans le même temps, le Network s'est aussi associé au Financial Times afin d'organiser le forum Business of F1 sur les courses de Formule 1, notamment lors des Grands Prix de Monaco et d'Abu Dhabi en 2022, avec des interventions menées entre autres par le PDG de Liberty Media Greg Maffei, le PDG de la F1 Stefano Domenicali et le président de la FIA Mohammed ben Sulayem.