Motorsport Network nomme un nouveau PDG pour Motorsport.tv

Londres, 12 mai 2021 : Motorsport Network renforce son engagement sur son offre directe aux consommateurs en recrutant Simon Danker, un professionnel expérimenté du secteur, pour diriger les prochaines étapes de la croissance de sa plateforme OTT Motorsport.tv.

En tant que PDG de Motorsport.tv, Simon s'appuiera sur son expérience de la gestion des services de streaming, ainsi que des croissances commerciales et d'audience. Simon a travaillé plusieurs années avec la NFL et Overtier pour mettre en place la stratégie de croissance commerciale du NFL Game Pass. Avant cela, il était responsable d'Eurosport Player au Royaume-Uni et en Allemagne pour Discovery, relançant le service d'abonnement et rapprochant des marques telles que le MotoGP, les Grands Tours cyclistes et la Bundesliga à des bases de fans passionnés. Simon a également fondé une société de conseil pour aider les grandes ligues sportives et les radiodiffuseurs dans leur déploiement OTT.

Durant son passage chez BBC Studios, Simon a joué un rôle essentiel dans le lancement des partenariats mondiaux de la chaîne avec Netflix, Apple et YouTube, en supervisant une croissance transformatrice. Il a également été responsable des activités de BBC Studios dans le domaine de la vente directe aux consommateurs, en dirigeant les activités commerciales, les produits, le marketing et la rédaction.

Simon possède des compétences maintes fois prouvées en matière de stratégie de croissance pour les médias et les entreprises sportives. Grâce à l'élaboration d'une proposition d'audience claire, à l'acquisition d'abonnés et aux négociations de partenariats, Simon a toujours assuré une croissance significative des bénéfices et des clients.

Dans le cadre de son rôle au sein de Motorsport Network, Simon dirigera l'équipe de Motorsport.tv en vue d'atteindre les objectifs globaux de l'activité OTT, à savoir la croissance de l'audience et des abonnés, le développement des relations avec les partenaires commerciaux et les championnats, nouveaux et déjà présents, ainsi que la fidélisation de l'audience. Il sera responsable de l'expansion de l'offre de Motorsport.tv en ajoutant des droits et en optimisant l'offre pour attirer de nouveaux abonnés.

Il supervisera également la première chaîne d'information en direct sur les sports mécaniques, Motorsport.tv Live, lancée en avril.

James Allen, président de Motorsport Network : "Nous sommes très fiers d'avoir attiré un professionnel du calibre de Simon pour diriger l'entreprise Motorsport.tv dans la prochaine étape de sa croissance. Le profil, l'expérience et la personnalité de Simon correspondent exactement à ce que nous recherchions pour ce recrutement extrêmement important. L'espace médiatique de la diffusion entre dans une période de bouleversements sans précédent et il existe des opportunités incroyables dans les années à venir, en particulier dans le milieu des sports mécaniques où nous opérons. Simon s'assurera que nous maximisons ces opportunités."

Simon Danker, PDG de Motorsport.tv : "Je suis ravi de rejoindre l'équipe talentueuse de Motorsport Network à un stade qui promet d'être passionnant pour l'entreprise. Avec le contenu de Motorsport Network qui touche plus de 56 millions de fans passionnés de sports mécaniques chaque mois, Motorsport.tv offre désormais un foyer pour les fans qui souhaitent obtenir des informations quotidiennes sur les sports mécaniques, assister à des championnats de courses en direct ou avoir un choix croissant de contenu à la demande, et bien plus encore à venir."