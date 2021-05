Motorsport Network recrute Juan Pablo Montoya comme présentateur pour Motorsport.tv

Londres, 27 mai 2021 - Motorsport Network LLC annonce aujourd'hui avoir signé un contrat avec Juan Pablo Montoya, ancien pilote de légende de la Formule 1 et actuel pilote d'Endurance et d'IndyCar, pour qu'il devienne un présentateur régulier sur sa plateforme OTT Motorsport.tv et sur Motorsport.tv Live, sa chaîne d'information en direct sur les sports mécaniques.

Montoya apportera ses opinions et sa vision aux segments d'information de Motorsport.tv et travaillera avec l'équipe créative de Motorsport.tv sur des documentaires de longue durée qui seront diffusés sur la chaîne, dans le cadre d'un partenariat plus large avec Motorsport Network au travers de publications, de jeux et de produits dérivés de la société.

En plus de ses fonctions de présentateur, Montoya sera nommé "Grand Marshal" par Motorsport Network pour les compétitions eSports de haut niveau, afin de continuer à renforcer le lien entre les sports mécaniques et la communauté des gamers ainsi que de renforcer l'association avec Motorsport Games Inc (NASDQ: MSGM). Il apparaîtra également dans le cadre de la nouvelle ligne de vêtements Motorsport Collection de Motorsport Network.

L'un des objectifs du partenariat entre Motorsport Network et Montoya est d'inviter le public plus âgé à s'intéresser à certains éléments plus jeunes et plus récents du sport automobile, tels que l'eSport et le gaming, par le biais d'une personnalité emblématique qu'il connaît. L'intégration d'un pilote établi dans cette nouvelle ère du sport automobile reflète l'ambition actuelle de la course automobile dans le monde entier, qui cherche à moderniser le sport tout en respectant son histoire.

Motorsport Network s'efforce, à travers chacune de ses divisions commerciales, de réunir les anciens et les nouveaux fans et de rendre le sport plus accessible à une base plus large de fans et de participants. Ce nouveau partenariat ne fera que renforcer le message que Motorsport Network délivre à ses 56 millions d'utilisateurs mensuels.

Juan Pablo Montoya : "Travailler avec Motorsport Network et faire entendre ma voix sur la plateforme Motorsport.tv Live est un concept passionnant pour moi et un projet que j'attends avec impatience. Avec Motorsport Network, nous avons déjà quelques projets amusants en cours et nous allons créer un contenu qui, je pense, plaira à beaucoup de gens. Le sport automobile s'adresse à tous et, en touchant un public qui me connaît par le biais de la Formule 1 et en lui faisant découvrir de nouveaux aspects du sport automobile, je pense que ce sera un excellent moyen de continuer à faire évoluer la narration autour de ce sport."



Simon Danker, PDG de Motorsport.tv : "Nous sommes impatients de commencer à collaborer avec Juan Pablo, à la fois en tant que présentateur sur Motorsport.tv Live et dans le développement de nouveaux programmes pour le service OTT. Chez Motorsport.tv, nous voulons offrir aux fans une vue de l'intérieur de ce qu'il faut pour disputer ces compétitions. Le succès de Juan Pablo au-delà de la Formule 1 lui permet de donner vie à tout cela avec nous comme peu d'autres peuvent le faire."

James Allen, président de Motorsport Network : "Pour le connaître depuis près de 20 ans, j'ai énormément de respect pour Juan Pablo, sa capacité d'adaptation en tant que pilote et sa personnalité extraordinaire. Son image de marque et son style sont bien connus dans la communauté du sport automobile. Il était donc logique de l'intégrer à notre équipe alors que nous développons notre offre d'information en direct et que nous créons un contenu plus axé sur les personnalités. Il va insuffler une grande dynamique non seulement à Motorsport.tv, notre plateforme OTT et notre service de streaming, mais aussi à Motorsport Games, Motorsport.tv Live et Motorsport Collection. J'ai vraiment hâte de travailler avec lui sur tous les éléments de l'entreprise."