Motorsport.com lance un service d'abonnement dans son offre sports méca mondiale

Londres, 8 juillet 2020 - Motorsport Network, la plateforme numérique devenue destination de choix pour des millions de fans d'automobile et de sports mécaniques, étend son service d'abonnement de contenu premium en le lançant en France, première étape d'une feuille de route de développement en 10 langues à travers le monde.

Motorsport Network a mis en place un programme d'abonnement à succès en langue anglaise sur ses sites Motorsport.com et Autosport.com en s'appuyant sur sa longue expérience et la position dans le milieu de ses meilleurs journalistes et rédacteurs exclusifs. Le groupe dispose d'un programme d'abonnement bien établi sur Motorsport.tv, comprenant un contenu riche comme le film "Heroes" de Manish Pandey et les archives complètes des 24 Heures du Mans à travers l'Histoire.

L'offre d'abonnement vise à fournir aux clients un contenu riche et divertissant, soutenu par les gigantesques archives complètes de Motorsport Images, Motorsport.tv et Duke Video. Les fans peuvent également accéder à des contenus intéressants alimentés par des données provenant de Motorsport Stats, qui est un fournisseur de confiance pour de nombreux acteurs-clés du secteur.

L'extension du programme d'abonnement fait partie de la stratégie de l'entreprise visant à améliorer l'expérience des clients et à proposer des offres exclusives complétant l'expérience gratuite. Motorsport.com a récemment introduit son programme Motorsport Rewards qui encourage les clients à gagner des récompenses pour des activités qu'ils apprécient déjà, comme lire des articles, regarder des vidéos et choisir une offre de billets de course. Une fois connectés à une plateforme du réseau Motorsport Network, les clients peuvent gagner des points pour des cartes-cadeaux, des abonnements, des montres, des vêtements, des affiches et œuvres d'art, des participations à des loteries et des codes numériques pour des jeux vidéo.

Filippo Salza, Président Exécutif Racing et Automobile, Motorsport Network : "Nous sommes très heureux du lancement de notre service d'abonnement en France. C'est l'une des nombreuses mesures que nous prévoyons de prendre parmi les propriétés mondiales de notre réseau. Notre public désire avoir accès aux dernières nouvelles et à un contenu de qualité, et en tant qu'entreprise, nous continuerons à fournir tous ces services et bien d'autres encore."

Mehul Kapadia, directeur des opérations, Motorsport Network : "Cette extension de notre service d'abonnement à d'autres régions géographiques et à d'autres langues que l'anglais fait partie de notre stratégie visant à améliorer l'expérience des clients et à créer des offres exclusives. Avec un nombre croissant de fans souhaitant s'engager en permanence dans leur sport favori, ce service de contenu premium permettra aux fans de rester proches de tous les aspects de l'action sportive."

Retrouvez dès aujourd'hui des articles incontournables, des analyses approfondies, des points de vue techniques et des avis d'experts de notre équipe de journalistes et rédacteurs de classe mondiale en essayant gratuitement Motorsport Prime.