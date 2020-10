Motorsport Tickets fait l'acquisition de Travel Destinations

Fondé en 1996, Travel Destinations se spécialise dans la fourniture de solutions d'hébergement pour les événements de sport automobile, notamment les courses et démonstrations de voitures historiques. Ils donnent les meilleures solutions à leurs clients, avec diverses options d'hébergement et de camping sur place.

En tant que service de billetterie officiel des 24 Heures du Mans et seul tour-opérateur membre de l'ABTA et de l'ATOL en Endurance, ils démontrent leur expertise en fournissant aux clients une expérience et une tranquillité d'esprit inoubliables grâce à leur offre internationale. En plus des 24 Heures du Mans, leur gamme de produits inclut les 24 Heures du Nürburgring, les 24 Heures de Daytona, les 12 Heures de Bathurst, le Grand Prix de Monaco Historique et divers tours organisés par des clubs liés à des marques célèbres comme le MG Owners' Club, les Jaguar Enthusiasts et le Morgan Sports Car Club.

Motorsport Tickets est la marque de billetterie et d'expériences de Motorsport Network, créée sur les bases de deux billetteries à la pointe de notre industrie, BookF1 (Royaume-Uni) et SportStadion (Pays-Bas). Cette base de clients solide et le développement par nos soins d'une toute nouvelle plateforme parfaitement adaptée à l'expérience mobile lui donne la force de se développer autour de différents championnats à l'échelle internationale.

L'intégration de Travel Destinations fait partie de la vision stratégique de Motorsport Network visant à faire de Motorsport Tickets une plateforme véritablement mondiale. Déjà disponible en sept langues et cinq devises différentes, la nouvelle plateforme sera lancée en fin d'année avec l'objectif d'atteindre 15 langues en deux ans, pour une expérience pleinement immersive et simple pour une base de clients encore plus large. Cela fait suite à l'expansion réussie de Motorsport.com, jadis une plateforme unique et désormais un leader mondial en 15 langues différentes.

Andrew Melley, fondateur de Travel Destinations, déclare : "C'est merveilleux de rejoindre Motrosport Network. Leur enthousiasme, leur passion et leurs compétences dans la sphère de l'automobile et des sports mécaniques sont parfaitement en phase avec les principes de notre entreprise. Compte tenu de leur capacité à profiter de leurs grandes connaissances du numérique pour proposer le produit de Travel Destinations à un public plus large et de l'opportunité de recruter de nouveaux partenaires commerciaux et de soutenir l'entreprise avec un service complémentaire en ligne, c'est une opportunité unique."

Mehul Kapadia, directeur des opérations, Motorsport Network, ajoute : "L'acquisition de Travel Destinations par Motorsport Tickets intègre leur gamme de produits unique à notre plateforme de billetterie en ligne et complète notre offre, qui couvre déjà la Formule 1 et le MotoGP. Nous allons désormais nous efforcer de fournir ces riches expériences en sports mécaniques à ce public. Cela renforce également la présence globale de Motorsport Network dans l'industrie des expériences dans l'automobile et en sports mécaniques. Cela complète notre acquisition de Canossa, qui organise annuellement plus de 300 événements et expériences premium, et de Duke Travel, qui est le Partenaire de Voyage Officiel du TT de l'Île de Man. Nous sommes enthousiasmés par le plan de marche que nous pouvons établir ensemble pour l'avenir."