Noël 2021 - Les livres sports méca à mettre sous le sapin

Moto 2021 - Le livre d'or

Le livre d'or de la Moto 2021 présente le déroulé complet d'une saison historique. Pour la première fois de l'Histoire, un Français, Fabio Quartararo, est devenu Champion du monde en catégorie reine. Un exploit retentissant qui trouve sa place dans ce récit rétrospectif de l'année.

Solar Editions - 29,90 €

La bible de la lose du sport français

"À perdre sans panache, on échoue dans l'anonymat". Les fervents défenseurs de l'autodérision de la Fédération française de la lose ont tenu à rendre un vibrant et savoureux hommage aux perdants magnifiques. Presque victoires, craquages mentaux, astuces de losers, climatisations et défaites magnifiques sont au rendez-vous. Et les sports mécaniques ne sont pas épargnés.

Marabout - 29,90 €

Fabio Quartararo, l'ascension d'un prodige

Plongez-vous dans la biographie officielle de Fabio Quartararo, sacré en 2021 Champion du monde MotoGP pour la première fois. Une première également pour le sport français.

Solar Éditions - 17,90 €

Formule 1 Ferrari, toutes les monoplaces depuis 1950

Ce livre vous offre l'occasion d'explorer en détail chaque Ferrari dans le contexte de la saison correspondante. Illustré d'archives historiques et de photos au cœur de l'action, il s'agit d'une bible dévoilant 70 ans d'excellence Ferrari en Formule 1.

Éditions E.T.A.I. - 54,00 €

30 F1 de légende

Découvrez les histoires qui entourent 30 Formule 1 de l'ère moderne : de Fangio à Hamilton, en passant par Ascari, Clark, Lauda, Prost, Senna, Schumacher… De l'Alfa Romeo Alfetta 158 à la Ferrari SF90, ces monoplaces emblématiques sont racontées et illustrées de manière inédite et réaliste.

Éditions E.T.A.I. - 44,00 €

Fabio Quartararo, "Champion du monde, un truc de ouf !"

Dans ce livre, illustré par les photos de Mirco Lazzari et mis en situation par Michel Turco, Fabio Quartararo raconte son année 2021 au jour le jour, au fil des 18 Grands Prix qui l'ont vu dominer la saison quasiment de bout en bout.

Solar Éditions - 15,90 €

Valentino Rossi, l'odyssée

Cette bande-dessinée célèbre la carrière immense de Valentino Rossi et vous replonge dans ses plus grands exploits. Au-delà des résultats et des trophées, le Docteur a incarné son sport comme jamais et le voici désormais héros de B.D. !

Casa Éditions - 21,95 €