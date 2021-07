Le Nürburgring mobilisé pour l'aide d'urgence après les inondations

Les inondations dramatiques qui ont récemment touché l'Europe centrale ont fait plus de 200 morts, dont 169 rien qu'en Allemagne selon le dernier bilan. Elles ont aussi laissé derrière elles des zones dévastées, notamment dans les alentours du Nürburgring, situé en Rhénanie-Palatinat, l'un des Länder les plus durement touchés.

Dans l'arrondissement d'Ahrweiler et une vaste partie de l'Eifel, où se situe le circuit, l'état de catastrophe naturelle a été déclaré. Rapidement, le circuit a mis ses moyens à disposition des secours et des services d'aide œuvrant auprès des victimes, devenant le point de collecte de dons et de distribution de l'aide, et le camp de fortune d'un millier de bénévoles installés dans les stands.

Aujourd'hui, le site et ses infrastructures sont encore très actifs sur ce front, restant la base des forces d'urgence dans la zone alentour, une situation qui doit perdurer jusqu'au 8 août au moins. L'une des conséquences a été le report de la double manche de World RX qui aurait dû avoir lieu sur place la semaine prochaine et qui bascule à fin novembre. De même, l'ADAC Racing Weekend prévu la semaine prochaine et l'ADAC GT Masters qui devait s'y courir début août sont reportés. L'ADAC Truck Grand Prix devant avoir lieu le week-end suivant la catastrophe avait lui aussi été immédiatement annulé.

"Tout le monde a vu les images des récentes inondations dévastatrices en Allemagne, et bien que le Nürburgring lui-même ait heureusement été largement épargné par cette catastrophe naturelle, on ne peut malheureusement pas en dire autant des environs", explique Arne Dirks, directeur du World RX. "Il est important de se rappeler qu'il y a ici des questions bien plus importantes en jeu que le rallycross, et nous devons rendre un immense hommage aux organisateurs de l'épreuve, qui ont travaillé nuit et jour pour venir en aide à l'effort humanitaire. Ils ont également collaboré très étroitement avec nous, en tant que promoteur du Championnat du monde, ainsi qu'avec la FIA pour trouver une solution afin de reprogrammer l'épreuve, et nous serons très impatients de revenir plus tard dans l'année sur ce circuit légendaire."

Également situé dans une zone touchée, le circuit de Spa-Francorchamps a quant à lui pu rouvrir ses portes après un seul jour de fermeture.

