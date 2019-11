Pas de médailles pour la Suisse aux FIA Motorsport Games

Les chances les plus sérieuses de médailles pour la Suisse reposaient assurément sur Patric Niederhauser et Christoph Lenz, engagés dans la GT Cup au volant d’une Lamborghini Huracan préparée par le Raton Racing.

Le meeting débutait mal puisque Lenz ne pouvait faire mieux que le 17e chrono lors de la séance première qualificative. Patric Niederhauser permettait à l’équipe Suisse de rebondir, avec le troisième meilleur chrono dans la seconde séance qualificative.

Sous la pluie, les deux représentants helvétiques ne pouvaient remonter les positions dans le peloton dans la Course 1, et concluaient à ce même 17e rang. Dans la Course 2, après un report du départ en raison des conditions météo extrêmement pluvieuses sur Vallelunga, Christoph Lenz se maintenait à la troisième place dans les premiers tours mais partait à la faute et perdait deux positions. La Lamborghini #58 coupait finalement la ligne d’arrivée à la septième place.

Dans la Drift Cup, Yves Meyer n’a pas démérité, ce dernier ayant mené sa BMW M2 en finale de la compétition, qu’il concluait à la dixième place.

En Digital Cup enfin, Fredy Eugster a réalisé un beau parcours lors des phases qualificatives, mais ratait de peu la qualification pour la finale, réservée au top 10.

Les vainqueurs des différentes catégories des FIA Motorsport Games sont : l’Allemagne et le Japon (GT Cup), la Russie et la Belgique (Touring Car Cup), l’Italie (Formula 4 Cup), l’Ukraine (Drift Cup), les Pays-Bas (Karting Slalom Cup), et l’Australie (Drifting Cup). Avec une médaille d’or et deux médailles de bronze, la Russie termine première au tableau de cette première édition des FIA Motorsport Games.