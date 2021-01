Pierre Gasly est votre pilote de l'année 2020 !

Pour la quatrième année consécutive, Motorsport.com proposait cette semaine à ses lecteurs d'élire le pilote de l'année parmi une sélection de champions, issus de différentes catégories et tous sports mécaniques confondus. Ils étaient 20 en lice, représentant 11 disciplines. Récoltant près d'un tiers des voix, Pierre Gasly s'est détaché en obtenant le plus grand nombre de suffrages. Il succède ainsi à Johann Zarco (2017), Lewis Hamilton (2018) et Fabio Quartararo (2019).

À 24 ans, Pierre Gasly a sans aucun doute marqué les esprits grâce à sa victoire inoubliable au Grand Prix d'Italie, à Monza début de septembre. En s'imposant au volant d'une modeste AlphaTauri, le pilote tricolore a fait triompher la France en Formule 1 pour la première fois depuis Olivier Panis en 1996. Dans un autre vote proposé en fin d'année, les lecteurs ont d'ailleurs été 71% à estimer que ce succès avait été le moment fort de l'année 2020.

Le Normand a aussi impressionné par sa capacité à rebondir, après avoir été évincé de chez Red Bull Racing au cours de la saison 2019. Sa régularité est aussi saluée avec cette récompense, lui qui a terminé dans le top 10 du championnat avec dix arrivées dans les points en 17 Grands Prix disputés cette saison.

Si l'on se penche plus précisément sur le résultat des votes, ils sont deux à s'être démarqués puisque le duel s'est dessiné entre Pierre Gasly et Lewis Hamilton. Sacré une septième fois Champion du monde cette saison, égalant au passage Michael Schumacher, le Britannique a obtenu 24% des voix. À eux deux, les deux hommes ont ainsi séduit plus de la moitié de nos lecteurs, tandis que Sébastien Ogier complète ce podium royal.

Les votes pour le pilote de l'année 2020