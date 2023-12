Comment un grand nom du cyclisme va utiliser son expérience olympique au service des femmes pilotes

Tom Stanton a rejoint l’initiative en provenance de British Cycling, où il a été responsable des parcours de performance au cours des cinq dernières années, et possède une grande expérience dans le développement des talents d’élite.

Mais il va passer des deux au quatre roues, en travaillant avec Hintsa Performance pour mettre en œuvre ce programme, qui se concentre actuellement sur le choix du premier groupe de jeunes pilotes avec lesquelles il travaillera.

More than Equal a pour objectif d’aider à identifier, développer et soutenir la participation des femmes dans le sport automobile, et a été fondé par David Coulthard, 13 fois vainqueur d’un Grand Prix.

Il a déjà entrepris un travail considérable pour concevoir la structure du programme, destiné à offrir un soutien sur mesure à un groupe de jeunes pilotes féminines, contrairement à la grande majorité de la formation actuelle des athlètes d’élite du sport automobile, qui se concentre uniquement sur les pilotes masculins.

Stanton, qui sera le fer de lance de l’équipe, a passé 20 ans au sein du système olympique et paralympique au Royaume-Uni.

Il a exercé plusieurs fonctions différentes, de praticien sur le terrain et d’entraîneur, à leader de la performance en sciences du sport et en tant que responsable de l’académie chez British Cycling.

Mais qu’est-ce qui l’a attiré dans le monde du sport automobile et de More than Equal, et comment cette expérience sera-t-elle mise à profit dans son nouveau rôle ?

"C’est différent de tout ce que j’ai fait auparavant", a-t-il déclaré. "La possibilité d’appliquer les connaissances que j’ai acquises en travaillant dans le système olympique et paralympique à un système relativement peu développé m’est apparu comme un défi que je ne pouvais pas ignorer.

"Que ce soit sur deux jambes ou sur quatre roues, les principes sont les mêmes. Vous essayez de maximiser le potentiel des gens et c’est une opportunité passionnante de faire quelque chose dans un nouveau domaine."

"La possibilité de travailler avec More than Equal, qui sera un pionnier dans ce domaine, était vraiment quelque chose que je ne pouvais pas laisser passer."

Photo de: Right Formula Les membres du conseil consultatif de More than Equal : Kate Beavan, Karel Komarek, David Coulthard, Annastiina Hintsa

Il poursuit : "Je pense que ce qui distingue More than Equal, c’est que nous allons nous concentrer sur la pilote elle-même, ce qui signifie que nous allons nous intéresser à ce qu’elle fait en dehors de la voiture autant qu’à ce qu’elle fait à l'intérieur."

"Nous fournirons bien sûr un encadrement technique et tactique, ainsi qu’une préparation et un développement physique, mais nous nous attacherons également à développer nos talents par d’autres moyens."

"Nous travaillons avec un grand nombre d’excellentes personnes dans le cadre de ce programme, notamment le groupe de coaching Hintsa, qui est la référence en matière de performance et de développement de la performance dans le sport automobile."

Hintsa jouera un rôle clé dans la réalisation des objectifs de More than Equal. Le spécialiste finlandais de la performance a travaillé avec de nombreux Champions du monde de F1, dont Lewis Hamilton, et est le leader mondial des sociétés de coaching basées sur des données.

L’équipe du programme de développement des pilotes de Stanton, qui comprendra des entraîneurs internes dont les noms restent à annoncer, et Hintsa travailleront en collaboration pour identifier le vivier de talents féminins avant d’aider les pilotes à trouver des opportunités de compétition, un encadrement technique et tactique, une préparation physique et cognitive, des opportunités commerciales et le développement d’une marque personnelle.

Il a donné un bref aperçu des principes fondamentaux du programme : "L’objectif du programme est d’utiliser les données et les connaissances pour identifier les jeunes femmes pilotes talentueuses dans le monde entier, et de leur fournir les outils et les ressources dont elles ont besoin pour devenir des pilotes de course d’élite."

"Nous nous concentrons non seulement sur l’entraînement technique et tactique et sur la préparation physique, mais nous mettrons également l’accent sur le développement personnel."

"Les trois premières années seront consacrées à l’acquisition des compétences de haute qualité dont les pilotes ont besoin pour devenir les meilleures apprenties possibles, de sorte que lorsqu’elles se verront offrir des opportunités, elles pourront les saisir pleinement et réussir."

"Nous voulons mettre en place un programme spécialement conçu pour les jeunes pilotes qui font preuve de potentiel mais qui ont besoin d’un soutien pour passer à l’étape suivante."

Photo de: More than Equal Tom Stanton

Stanton a ajouté : "Il existe de nombreux programmes et initiatives de soutien aux femmes pilotes, mais pour ce qui est de travailler avec un groupe d’âge plus jeune et de développer d’une manière adaptée à l’âge et au sexe, avec un financement indépendant, nous pensons que rien n’a jamais été fait de la sorte auparavant."

"Nous sommes très enthousiastes à l’idée de mettre à profit toutes les connaissances que nous possédons sur la manière, le moment et le contenu du développement des femmes pilotes pour les intégrer dans un programme qui leur est exclusivement destiné."

"Nous travaillerons avec Hintsa pour que leurs connaissances techniques en matière de performance et de développement ainsi que nos connaissances en matière de développement des pilotes forment un ensemble accessible et capable d’accélérer la performance et la préparation."

L’un des objectifs du programme de développement des pilotes de More than Equal est de contribuer à combler l’écart de performance entre les hommes et les femmes. Un rapport récent de More than Equal a exploré les données concernant les femmes et les filles dans le sport automobile et a identifié deux défis majeurs pour les femmes pilotes : l’écart de participation et l’écart de performance.

L'écart de performance a été mis en évidence par le fait que l’étude a révélé que les femmes ne représentent actuellement en moyenne que 10% dans toutes les catégories de compétition, le taux le plus élevé étant celui du karting, un format qui contribue à hauteur de 40% à la participation globale des femmes.

Alors que les femmes pilotes continuent de concourir, elles ne progressent pas au même rythme dans le classement des meilleurs talents, où les femmes pilotes représentent un pourcentage infime, actuellement 4%.

Mais Stanton a déclaré que le programme pouvait combler cet écart en "faisant de nos pilotes les meilleures apprenties possibles".

Il a ajouté : "Nous allons les rendre performantes physiquement, nous allons les préparer mentalement, mais nous allons aussi nous assurer que, techniquement et tactiquement, elles peuvent être les meilleures au monde."

"Notre vision est qu’au fil du temps, nous aurons développé un système qui sera le meilleur pour le développement des jeunes femmes pilotes."

More than Equal mène actuellement une recherche mondiale de talents basée sur les données pour constituer son premier groupe de pilotes, la phase de candidature publique devant être lancée début 2024.