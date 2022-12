Quatre pilotes et une équipe récompensés aux Volants d'Or FFSA

À l'occasion de la cérémonie des Trophées du Sport Automobile, la FFSA a célébré son 70e anniversaire et récompensé les tricolores ayant brillé dans les divers championnats tout au long de l'année. Parmi les nombreux prix décernés, pas moins de cinq Volants d'Or ont été distribués à Victor Martins, Doriane Pin, Adrien Tambay, Arthur Dorison et l'équipe Alpine.

Auteur d'une campagne fructueuse en FIA F3, sa deuxième dans le championnat, Victor Martins a remporté le titre à l'issue de la saison. L'an prochain, le Français devrait rouler en Formule 2. À noter qu'il ne s'agit pas du premier Volant d'Or pour le natif de Quincy-sous-Sénart, dans l'Essonne, puisqu'il avait déjà été récompensé en 2016, après son titre mondial en karting dans la catégorie OK-Junior.

De son côté, Doriane Pin s'est illustrée dans le Trofeo Pirelli du Ferrari Challenge. Du haut de ses 18 ans, la finaliste du programme Girls On Track de la FIA en 2020 a trouvé le succès dans la division européenne du championnat monotype du Cheval cabré, tout en s'imposant aux 24 Heures de Spa, dans la catégorie Gold. Quant à Arthur Dorison, le Normand âgé de 14 ans est sorti victorieux du Trophée Académie FIA Karting, inscrivant son nom aux côtés d'anciens lauréats réputés, tels que Charles Leclerc et Richard Verschoor.

Le dernier pilote récompensé a été Adrien Tambay à la suite de son titre lors de la première édition de la Coupe du monde FIA ETCR, championnat réunissant des voitures de tourisme électriques. La mémoire du père du pilote Cupra, Patrick Tambay, récemment disparu des suites d'une longue maladie, a également été saluée.

Enfin, c'est l'équipe Alpine tout entière qui a été récompensée pour une saison 2022 conclue à la quatrième place du championnat constructeurs en Formule 1, une première pour la structure basée à Enstone depuis la saison 2018 (à l'époque sous le nom Renault), et à la deuxième place en FIA WEC, avec des victoires à Sebring et Monza. Esteban Ocon et Pierre Gasly, qui défendront ensemble les couleurs de la marque française en F1 en 2023, ont ainsi remis un Volant d’Or à Bruno Famin, directeur exécutif d'Alpine.

"C’est toujours un honneur et une fierté de réunir la grande famille du sport automobile le temps d’une soirée", a commenté Nicolas Deschaux, Président de la FFSA. "Cette édition était d’autant plus exceptionnelle qu’elle a permis de mettre en lumière les 70 ans d’Histoire de la FFSA, de 1952 à aujourd’hui. Au travers de cette rétrospective, nous avons pu revivre les plus belles heures du sport automobile français et se remémorer les exploits les plus magnifiques. Grâce à Alpine, Esteban Ocon et Pierre Gasly, cette histoire bleu-blanc-rouge continuera à coup sûr de s’écrire au plus haut niveau de notre sport. Je leur souhaite une grande et belle saison 2023. Le comité directeur et moi-même saluons également l’ensemble des lauréats, amateurs et professionnels, pour leur performance tout au long de cette saison 2022."