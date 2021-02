Porsche lance sa propre chaîne sur Motorsport.tv

La nouvelle chaîne vient d’être lancée sur Motorsport.tv, la plateforme OTT de Motorsport Network consacrée à la compétition et à l’industrie automobile. Elle donnera aux fans un aperçu fascinant du fonctionnement de l'équipe Porsche de Formule E, en plus de présenter les programmes GT clients du constructeur allemand.

Porsche possède un palmarès impressionnant dans de nombreuses catégories du sport automobile : Formule 1, Endurance, Dakar et surtout en Championnat du monde des voitures de sport.

Le constructeur, détenant le record du nombre de victoires aux 24 Heures du Mans avec 19 succès, cherche désormais à ajouter la couronne des constructeurs en Formule E à cette liste exceptionnelle.

En vue de sa deuxième saison dans le championnat de monoplaces électriques, Porsche a recruté l'ancien pilote de Formule 1 Pascal Wehrlein pour l'associer à l'éternel André Lotterer. L'équipe vise un démarrage aussi solide que lors de sa campagne 2019-20.

Alors que des modifications mineures ont été apportées au circuit urbain de Riyad avant les deux courses nocturnes de ce week-end (26 et 27 février), Porsche aborde l’E-Prix de Diriyah en ayant obtenu une belle deuxième place sur ce circuit lors de sa toute première course en Formule E, la saison dernière.

De plus, en qualité de leader de l’équipe, Lotterer a offert au constructeur sa première pole position en Formule E à Mexico et a terminé dans le Top 10 à six autres reprises.

Pendant l’intersaison, la Porsche Taycan, voiture de série 100% électrique, a été saluée par la presse au moment où l'équipe de Formule E développait un tout nouveau groupe propulseur pour la reprise du championnat.

Avec la signature de Wehrlein et l'augmentation de la taille du personnel, Amiel Lindesay, directeur des opérations Formule E chez Porsche, s'est fixé les objectifs de "remporter des courses et de se battre pour le titre".

Tandis que l'équipe s'efforcera de réaliser ces exploits, la nouvelle chaîne de Porsche sur Motorsport.tv donnera aux fans un accès exclusif aux coulisses du paddock de Formule E.

L'audience mondiale mensuelle de Motorsport Network, qui compte 56 millions de fans de sport automobile, aura également un aperçu du nouveau programme LMDh de Porsche, à l'heure où se dessine son retour au plus haut niveau de l’Endurance.

Le lancement de cette nouvelle chaîne permettra à Porsche de profiter pleinement de Motorsport Studios, la plateforme mondiale de distribution et de production de Motorsport Network, afin de créer du contenu sur mesure.

Motorsport Studios renferme également les nombreuses archives multimédia de Motorsport Network. Porsche aura notamment accès à plus de 26 millions d'images retraçant l'histoire du sport automobile.

Parallèlement, Motorsport Network soutiendra Porsche via la création et la distribution de contenu afin de positionner le constructeur de Stuttgart sur le devant de la scène et de mettre en valeur la marque et ses programmes clients à succès.