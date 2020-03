Qu'adviendra-t-il maintenant des courses automobiles suisses ?

Par Auto Sport Suisse

Le groupe de travail qu'Auto Sport Suisse a provisoirement mis en place pour aborder le thème du COVID-19 a été appelé à prendre de nombreuses décisions au cours de ces dernières semaines et a procédé aux analyses les plus variées. Actuellement et jusqu'à nouvel ordre, le déroulement des différents championnats et séries est incertain et une information/planification concrète à ce sujet s’avère pratiquement impossible.

Tant que la situation actuelle prévaut, on peut certes réfléchir à la suite que l’on peut donner à l'organisation des championnats et prévoir des scénarios (reports, annulations, etc.). Cependant, il est actuellement impossible de faire une planification ou des déclarations fiables à ce sujet et cela d'autant moins que l'organisation des manifestations relève de la responsabilité des organisateurs locaux et ne peut être directement influencée par Auto Sport Suisse.

Actuellement, les directives et les décisions du Conseil fédéral, des cantons et des autorités ont priorité sur les règlements organisationnels et sportifs pour l'organisation de championnats et de séries. Les règlements fixent les exigences minimales pour un championnat suisse et si celles-ci ne devaient plus pouvoir être remplies, le groupe de travail provisoire ou les différentes commissions, y compris la Commission sportive (CSN), vont devoir réfléchir aux mesures à prendre.

D'ici là, on anticiperait les instructions politiques et sanitaires pertinentes et on ne ferait qu’alimenter de la sorte les spéculations. C'est pourquoi nous demandons à tous les acteurs et aux personnes impliquées dans le sport automobile et le karting de rester calmes, de prendre au besoin des décisions proportionnées et judicieuses et surtout d'accorder priorité à la préservation de la santé de leurs semblables. Le sport automobile va assurément reprendre tôt ou tard et, qui sait, peut-être même sortir renforcé de cette situation.

Related video