Reprise des compétitions : qui, où et quand ?

Voici bientôt trois mois que la pandémie mondiale due au coronavirus a mis les sports mécaniques à l'arrêt. Après le temps du bouleversement pour les calendriers des nombreuses disciplines, celui de la réorganisation et de la reprise a peu à peu pris le pas. Alors que l'horizon semble doucement s'éclaircir, les perspectives de relance de la compétition sont partiellement connues. Elles tiennent compte de la situation sanitaire, des circonstances exceptionnelles et des contraintes gouvernementales et logistiques.

Motorsport.com fait le point sur la situation dans les principaux championnat. Cet article sera régulièrement mis à jour en fonction de l'actualisation des informations pour chaque discipline.

Dans une saison de sports mécaniques, il y a des rendez-vous incontournables. Tous ont été affectés par la crise du coronavirus et ont dû s'adapter. C'est notamment le cas des 24 Heures du Mans, qui ont été décalées de juin à septembre, et des 500 Miles d'Indianapolis, reportées de mai à août.

Le Grand Prix de Monaco de Formule 1, qui a traditionnellement lieu en mai, a été définitivement annulé et donne rendez-vous en 2021. Cet horizon plus lointain permet également d'évoquer le Dakar, qui assure pour le moment que rien n'est remis en question pour son édition de janvier prochain. Reste à savoir si cela se fera uniquement en Arabie saoudite, ou bien si un ou plusieurs autres pays seront traversés. Les organisateurs doivent annoncer le parcours le 11 juin.

Après l'annulation in extremis du Grand Prix d'Australie, à la mi-mars, la Formule 1 a travaillé sur un calendrier qui doit lui permettre d'organiser entre 15 et 18 courses en 2020. La première partie a été officialisée et concerne huit rendez-vous européens à huis clos. Le championnat s'ouvrira le 5 juillet sur le Red Bull Ring, qui accueillera un deuxième Grand Prix le week-end suivant. Ce concept de double Grand Prix sera également mis en place à Silverstone au mois d'août.

Pour la suite, les dirigeants de la F1 veulent se donner le temps. Le reste du calendrier pourrait être connu à la fin du mois de juin, sachant qu'il a été esquissé comme tel : passage en Asie et sur le continent américain à l'automne puis fin de saison au Moyen-Orient en décembre.

Date Grand Prix Circuit 5 juillet Grand Prix d'Autriche Red Bull Ring 12 juillet Grand Prix de Styrie Red Bull Ring 19 juillet Grand Prix de Hongrie Hungaroring 2 août Grand Prix de Grande-Bretagne Silverstone 9 août Grand Prix du 70e Anniversaire Silverstone 16 août Grand Prix d'Espagne Barcelone 30 août Grand Prix de Belgique Spa-Francorchamps 6 septembre Grand Prix d'Italie Monza

MotoGP

À plusieurs reprises, le MotoGP a fait savoir qu'il étudiait des options similaires à celles de la F1 pour mettre en place son nouveau calendrier. La discipline est d'ailleurs dans une situation comparable puisqu'aucun Grand Prix n'a encore eu lieu, si l'on excepte les courses de Moto2 et Moto3 au Qatar. Un calendrier des premières manches européennes est attendu dans les prochains jours. En attendant sa confirmation, l'organisation de deux courses sur certains circuits est envisagée et la date de reprise visée est celle du 19 juillet. Le MotoGP se rendrait alors à Jerez pour un premier Grand Prix (précédé par un test officiel le mercredi), avant une deuxième course sur le même tracé une semaine plus tard, le 26 juillet.

Le championnat pourrait ensuite prendre la direction de la République Tchèque pour maintenir le Grand Prix du 9 août, puis conserver la course du Red Bull Ring prévue le 16 août. Il étudierait la faisabilité d'avoir également deux courses en deux week-ends en Autriche, une option envisagée aussi pour Aragón, Valence et possiblement Misano dans les semaines suivantes. Le Grand Prix de France espère quant à lui être reporté en octobre. Au total, les organisateurs souhaitent organiser 12 à 13 Grands Prix européens, jusqu'en novembre, avant de se rendre si possible en Asie et en Amérique pour quatre manches supplémentaires au maximum. La Thaïlande, le Texas, l'Argentine et la Malaisie pourraient ainsi être sauvés, ce qui sera confirmé au plus tard fin juillet.

WRC

Le Championnat du monde des Rallyes est à l'arrêt depuis la mi-mars et le Rallye du Mexiquie, qui avait été écourté. Trois épreuves ont été disputées jusqu'à présent. Les Rallyes d'Argentine et de Sardaigne ont été reportés à une date ultérieure, ceux du Portugal, du Kenya, de Finlande et de Nouvelle-Zélande ont été définitivement annulés, et celui du Japon est également sous la menace.

Aucune date de reprise n'a encore été fixée. Le promoteur du WRC assure vouloir organiser encore au moins quatre autres rallyes d'ici la fin de l'année. À ce jour, le prochain rendez-vous officiellement fixé est le Rallye de Turquie, du 24 au 27 septembre.

WEC

En prenant très tôt la décision de reporter les 24 Heures du Mans au mois de septembre, l'ACO a engendré une large modification du calendrier du WEC, qui a notamment annulé son rendez-vous de mars à Sebring. Pour conclure la saison entamée en septembre dernier, le Championnat du monde d'Endurance a décalé les 6 Heures de Spa-Francorchamps au mois d'août (à huis clos) et se rendra à Bahreïn en novembre pour une finale.

Ces changements impliquent également le retour à un calendrier sur l'année civile dès 2021.

Date Épreuve 15 août 6 Heures de Spa (huis clos) 19-20 septembre 24 Heures du Mans 21 novembre 8 Heures de Bahreïn

Formule E

Dès le début de la crise du coronavirus, la Formule E a pris la décision de suspendre son championnat pour au moins deux mois. Depuis, les organisateurs travaillent sur les solutions qui permettraient d'achever la saison débutée en fin d'année dernière et pour laquelle cinq E-Prix ont été disputés.

Un code couleur a été mis en place (rouge, jaune, vert) et la Formule E a placé le mois de juillet en jaune. Cela indique que l'organisation de courses peut être "envisagée". Des annonces sont encore attendues sur le sujet.

Formule 2 et Formule 3

Les deux formules de promotion liées à la Formule 1 accompagneront la catégorie reine sur l'ensemble des huit Grands Prix disputés en Europe et à huis clos durant l'été. D'autres manches ne sont pas à exclure par la suite.