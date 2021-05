Grâce à Motorsport Tickets, retrouvez les circuits en toute sérénité

Les différentes mesures sanitaires et le déploiement des vaccins à grande échelle nous permettent de retrouver petit à petit une vie normale. En 2021, les Grands Prix de Bahreïn et d’Espagne ont déjà accueilli quelques chanceux, et la tendance se poursuit puisque des milliers de spectateurs sont attendus à Monaco et au Castellet. Et si les tribunes vous manquent, Motorsport Tickets vous permet d’assister aux plus grands événements de l’année en toute sérénité.

La réservation sans risque Covid, c’est quoi ?

La réservation sans risque Covid de Motorsport Tickets permet de réserver ses places pour n’importe quel événement de 2021 sans aucun risque. Qu’il s’agisse d’une éventuelle annulation ou des mesures à respecter une fois sur place, la réservation sans risque Covid vous permet de vivre votre passion l’esprit tranquille.

Cette réservation est totalement gratuite et s’applique à tous les billets mis en vente sur Motorsport Tickets. Elle comprend un remboursement intégral en cas d’annulation de l’évènement, la possibilité de transférer son ticket pour un autre événement sans frais supplémentaires ainsi qu’un suivi par notre équipe d’experts pour vous tenir informé de toutes les mesures sanitaires en vigueur sur le lieu de l'événement. Avant votre départ, vous recevrez un mail pour vous préparer à l’événement et aux différentes mesures en place dans le pays d’accueil pour réussir au mieux votre séjour.

Lors de votre réservation, il vous sera également proposé une assurance Covid qui vous permettra d’être remboursé en cas d’empêchement (changement de restrictions dans le pays de départ ou d’accueil, maladie…). Cette assurance n’est pas obligatoire et est disponible à partir de 2,60 € pour chaque événement proposé sur Motorsport Tickets.

Quels événements sont couverts par la réservation sans risque Covid ?

Tous les événements disponibles sur Motorsport Tickets sont automatiquement couverts par la réservation sans risque Covid. Formule 1, MotoGP, WEC… Les plus grands championnats rouvrent leurs tribunes au public et n’attendent que vous. À Barcelone, 1000 spectateurs se retrouvaient dans les tribunes. À Monaco, ils seront 7500. Et ces chiffres vont continuer de grimper jusqu’à la fin de la saison.

De plus, ces événements ne se limitent pas aux manches européennes. Les manches asiatiques et américaines du Championnat du monde de Formule 1 proposent déjà leurs billets pour satisfaire vos envies de voyages.

Alors, qu’attendez-vous pour retrouver les tribunes des circuits ? Cliquez ici pour accéder aux offres de Motorsport Tickets et préparer votre séjour, du logement aux billets, en passant par le transport.

partages