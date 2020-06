Retour en piste avec Motorsport Tickets

Après les difficultés du confinement et la déception du report de la saison 2020, le retour des courses est un signe d'espoir. C'est la promesse que non seulement nous allons retrouver notre passion en direct, mais en plus, des temps meilleurs sont devant nous.

Pour cette raison, Motorsport Tickets souhaitait s'assurer que les fans soient prêts à célébrer cela de manière inédite, malgré les circonstances inhabituelles de ces courses à huis clos.

Des fonds d'écran affichant le calendrier seront disponibles au téléchargement sur mobile, tablette et PC, avec toutes les dates et informations clés des programmes F1 et MotoGP, et ils seront mis à jour dès l'ajout de nouvelles dates !

Inscrivez-vous ici pour ne jamais manquer aucune course.

Afin de soulever encore davantage d'enthousiasme, Motorsport Tickets a par ailleurs publié une nouvelle série d'interviews où les experts, les pilotes et les célébrités des sports mécaniques expliquent sur quels circuits ils ont hâte de revenir, et pourquoi.

Suivez Motorsport Tickets sur Facebook, Instagram et Twitter pour en avoir un aperçu, et inscrivez-vous à la newsletter ici pour voir les interviews complètes.

Nous attendons le début de la saison avec impatience, et nous savons que vous aussi ! Mais nous savons aussi que rien n'égale l'excitation d'être sur place pour un Grand Prix. Pourquoi ne pas vous préparer pour la saison 2021 ? Motorsport Tickets rend la réservation de billets encore plus facile. Si vous trouvez moins cher ailleurs, nous vous remboursons la différence ; de plus, vous serez satisfait(e) ou remboursé(e). Dans tous les cas, vous y gagnez !

Rendez-vous sur Motorsport Tickets pour en savoir plus.