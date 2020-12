Les Français qui ont fait l'année 2020

Photo de: MotoGP

Voir Johann Zarco de nouveau plus détendu et mettant progressivement son sens de l'analyse et de l'introspection au service de l'espoir et de la motivation plutôt que du doute et de l'abattement avait quelque chose d'émouvant. Être sportif de haut niveau requiert une confiance en soi inébranlable, particulièrement lorsque la santé mentale et physique sont en jeu, comme certains incidents de cette saison l'ont encore durement rappelé. Ouvert au dialogue, désireux de s'expliquer avec ses pairs après avoir appris que les justifications publiques servent peu, ou capable dans d'autres cas de faire fi des critiques, Zarco a désamorcé des bombes hors piste pour des situations nées en piste, qui l'auraient vite mis six pieds sous terre dans un contexte différent comme celui, morose, de son aventure avec KTM.

L'an dernier, à pareille époque, c'était un pilote rincé qui terminait la saison et avait le besoin de déconnecter pendant l'hiver en partant loin, très loin, sur une plage. Zarco revient de loin et a prouvé, avec encore une nouvelle monture, être capable de se hisser à un niveau de performance progressivement de plus en plus élevé. Cette fois, il termine l'année avec un autre genre d'énergie. Désormais plus familier avec la Ducati, il lui faudra maintenant prendre en main une GP20 qui a encore d'autres caractéristiques que l'Avintia qu'il pilotait cette saison, mais on sait aussi le moral et la perception du Français affectés par l'univers qui l'entoure. En 2021, il s'agira du chaleureux box Pramac, avec tout le soutien factory de Ducati, qui s'est réjoui, cette saison, de pouvoir compter sur lui en deux occasions pour prendre de précieux points au championnat des constructeurs, remporté face à Suzuki. Tout est bien qui finit bien !