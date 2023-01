rFactor 2, de Motorsport Games, dans la recette secrète de F1® Arcade Racing Experience

Miami, le 30 janvier 2023 - Adam Breeden, le pionnier de la socialisation compétitive au Royaume-Uni et force entrepreneuriale derrière certains des concepts les plus fructueux du secteur, a officiellement lancé son projet le plus ambitieux et le plus passionnant. F1® Arcade, le premier lieu d'expérience premium officiel de la F1 au monde, a ouvert le 12 décembre 2022 à Londres, au One New Change, St Pauls.

L'expérience immersive de simulation de course de F1 à la pointe de la technologie comprend 60 simulateurs de mouvement, gérés par le logiciel de simulation de course rFactor 2 fourni par Motorsport Games, combinés à un contenu F1® exclusif, permettant aux visiteurs de vivre le frisson de la course, le tout agrémenté d'une offre de nourriture et de boissons de premier ordre élaborée par un grand chef et des mixologues experts.

"Avec pour mission de rendre le frisson des sports automobiles accessible à tous, nous nous réjouissons du choix de rFactor 2 pour offrir l'expérience de course virtuelle ainsi que le pilotage et la compétition du monde réel à F1® Arcade et à ses clients !" a déclaré Dmitry Kozko, PDG de Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) (“Motorsport Games”), l'un des leaders dans le développement et l'édition de jeux vidéo de course, mais également le fournisseur officiel d'écosystèmes eSports pour de nombreuses disciplines de sports mécaniques à travers le monde

Dom Duhan, producteur exécutif chez Studio 397, ajoute : "Ce fut un plaisir pour notre équipe d'experts en développement de simulation chez Studio 397 de collaborer à la mise au point des éléments de course, et nous nous attendons à ce que les clients soient époustouflés par l'expérience."

"Depuis l'ouverture de F1® Arcade en décembre, l'engouement a été absolument phénoménal. Notre ambition était d'introduire une expérience véritablement innovante qui rende la simulation de course accessible à tous dans un environnement social compétitif amusant et de qualité. Pour y parvenir, nous avions besoin d'un partenaire capable de personnaliser entièrement l'expérience de jeu. C'est pourquoi nous avons choisi rFactor 2 et Motorsport Games pour travailler avec nous sur ce projet. La réaction des clients au cours de notre premier mois d'existence a été fantastique et nous sommes impatients d'en accueillir beaucoup d'autres dans notre premier établissement londonien et dans nos futurs établissements au fur et à mesure de notre expansion", a déclaré Adam Breeden, fondateur et directeur général de Kindred Concepts.

Les plans futurs de F1® Arcade comprennent un site à Birmingham, au Royaume-Uni, en 2023, et d'autres sites fonctionnant avec rFactor 2 seront annoncés ultérieurement. Pour toute l'actualité de F1® Arcade, ne manquez pas de suivre @F1Arcade sur les plateformes de réseaux sociaux.