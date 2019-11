Gina Maria Schumacher galope dans l'ombre de Michael

Du grand spectacle à Fieracavalli, où Gina Maria Schumacher s'est produite en première partie du Freestyle Elementa Masters avec un cheval aux couleurs de Ferrari, un costume complet comptant même un aileron arrière ! La fille aînée du septuple champion du monde de F1 s'est présentée avec le casque et le costume de son père pour lui rendre hommage.

Gina Maria a même mis en scène un faux arrêt au stand avec beaucoup des mécaniciens dans une remorque. L'épreuve de style libre consiste en un spectacle costumé au rythme de la musique dans lequel l'on doit effectuer des manœuvres précises, des changements de galop et un retour en arrière.

La course a été remportée par la championne belge Cira Baeck en Wonder Woman. Satisfaction, cependant, également pour Gina Maria qui a remporté l'Element Masters Premiere catégorie "Non Pro".

La fille de Michael a posté quelques photos de l'événement sur Instagram avec la légende suivante : "Quelle soirée amusante, une excellente façon de terminer notre saison de spectacles en Europe. Je suis très reconnaissante à toute ma famille et à tous mes amis qui me soutiennent tant. Sans vous, cela n'aurait pas été possible. Un grand merci à vous. Mon cheval était très bon, il se fichait du bruit et de l'aileron".

Gina Maria Schumacher est descendue de cheval, avec des gars habillés aux couleurs de Ferrari, a également mis en scène un podium de F1 avec beaucoup de champagne. Une belle façon de rendre hommage au père et à la Scuderia qui ont écrit ensemble des pages indélébiles de l'histoire du sport automobile.