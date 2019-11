Sky Sports F1 va diffuser les Autosport Awards 2019

Sky Sports F1 aura exclusivement accès aux nombreuses stars des sports mécaniques qui se rendront au Grosvenor House Hotel de Londres, le 9 décembre 2019.

Rendez-vous incontournable du calendrier depuis 1982, les Autosport Awards célèbrent les succès de la saison 2019. Les plus grands pilotes et les leaders de l'industrie du sport automobile y seront reconnus, sans oublier les stars britanniques en devenir : il s'agit d'un événement à ne pas manquer.

L'un des temps forts de la soirée sera la remise de l'Autosport BRDC Young Driver Award, désormais sponsorisé par Aston Martin : le vainqueur empochera 200'000 £ et un essai au volant d'une F1 de l'écurie Red Bull. Cette prestigieuse récompense a représenté un tremplin pour la carrière de légendes de la F1 tels David Coulthard et Jenson Button, également remportée par Lando Norris et George Russell ces dernières années.

En plus de 30 ans, cet événement a accueilli les plus grandes célébrités du sport automobile, dont Ayrton Senna, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Fernando Alonso et Sir Stirling Moss. Des invités étrangers au monde de la course s'y sont également rendus, notamment les stars hollywoodiennes que sont Chris Hemsworth, Ron Howard et Ashley Judd, mais aussi les sportifs Sir Chris Hoy et Mark Cavendish.

Les awards 2019 verront les stars de la F1, du MotoGP, du WRC et de la Formule E se battre pour les récompenses suivantes :

Pilote de Course International de l'Année, présenté par Pirelli

Pilote Moto de l'Année, présenté par Tata Communications

Pilote Britannique de l'Année à l'International

Pilote de Rallye de l'Année

Voiture de Course de l'Année, présenté par Pirelli

Pilote Britannique de l'Année en National

Moment de l'Année, présenté par Marelli

Voiture de Rallye de l'Année

Rookie de l'Année, présenté par Richard Mille

Les fans peuvent voter jusqu'à 23h59 le 30 novembre 2019 à l'adresse https://awardsvoting.autosport.com/

James Allen, président de Motorsport Network, déclare : "Les Autosports Awards sont l'endroit parfait où célébrer les exploits de l'année depuis 36 ans. Alors que nous allons fêter les 70 ans d'Autosport au cœur du sport automobile, les passionnés sont plus nombreux que jamais à consulter nos articles d'actualité, d'analyse et d'opinion. Nous sommes impatients de découvrir l'identité du nouveau jeune pilote vainqueur de l'Aston Martin Autosport BRDC Award et de célébrer les succès de nombreuses stars aux côtés de Sky Sports F1, d'autres membres de notre industrie et de champions du passé comme de l'avenir."

Scott Young, directeur de Sky Sports F1, ajoute : "Il y a beaucoup à célébrer dans le monde des sports mécaniques, et nous sommes ravis de diffuser les Autosport Awards sur Sky Sports. Ce fut une année record pour Sky Sports F1 ; nos téléspectateurs ont assisté à une saison passionnante, et nous sommes impatients de revenir sur les moments clés dans toutes les disciplines et de reconnaître les exploits accomplis dans notre industrie."

2020 verra Autosport célébrer son 70e anniversaire et Autosport International donner un aperçu de l'avenir du sport automobile via la campagne #Autosport2090. À travers Autosport.com, Autosport Plus, Autosport International et l'Aston Martin Autosport BRDC Young Driver of the Year Award, Motorsport Network investit et développe activement cette marque, non seulement pour qu'elle demeure la bible du sport automobile mais aussi pour qu'elle attire un nouveau public.