Les Solberg conservent la Nations Cup face à Neuville et Drugovich

Comme l'an passé, c'est à Pite Havsbad que se tient la Race of Champions, sur les bord de la mer Baltique et dans des conditions bien plus propices qu'en 2022.

Barrages

Le premier barrage pour accéder aux quarts oppose la Finlande à l'équipe des simracers (eROC). Au volant des Cupra électriques, Lucas Blakeley, le Champion du monde F1 Esports 2022 bat largement Valtteri Bottas. Avec les Zeroid X1, le double Champion F1 Esports Jarno Opmeer écrase aussi le double Champion du monde F1 Mika Häkkinen... mais après avoir volé le départ, ce qui donne la victoire à la Finlande sur cette manche. Pour l'entrée en lice des Supercar Lites (biocarburant), Bottas s'offre au finish la victoire face à Opmeer. Tout se joue donc dans l'ultime match entre Häkkinen et Blakeley, et il n'y a pas photo : le Britannique gagne de plus de six secondes et permet au team eROC de se qualifier au temps.

Le second barrage voit un affrontement entre la Grande-Bretagne et l'Allemagne, avec un premier duel opposant Sebastian Vettel et David Coulthard au volant des petits buggys Polaris RZR, qui fonctionnent au biocarburant, avec une victoire de l'Allemand à la clé pour huit dixièmes. Le second duel oppose Mick Schumacher et Jamie Chadwick, la seule féminine de cette édition, à nouveau au volant des Polaris, le premier disposant aisément de la seconde. Pour le troisième duel, Schumacher et Coulthard s'affrontent avec la Zeroid, mais l'Écossais commet vite une série d'erreurs qui lui coûtent cher, offrant un succès facile à un Schumacher sérieux qui qualifie donc l'Allemagne. Pour l'honneur, Chadwick bat Vettel avec la Zeroid.

Finlande 2-2 (t) eROC Grande-Bretagne 1-3 Allemagne

Quarts de finale

Le premier quart voit la France défier les tenants du titre, la Norvège. Et c'est un duel de Champions du monde WRC qui entame ce match avec les Supercar Lites puisque Sébastien Loeb retrouve Petter Solberg, ce dernier le battant de 1,2 seconde sur la ligne. Après le père, voici le fils : Oliver Solberg (qui courra la Race of Champions ce dimanche sous pavillon suédois) affronte un rookie dans la compétition avec Adrien Tambay, Champion ETCR, avec la Cupra. Le Français commet une erreur à la réception du saut dans son premier tour et offre le succès à la Norvège qui s'échappe. Au volant de la Zeroid, pas de miracle pour Tambay qui est battu facilement par P. Solberg, ce qui permet à la Norvège de filer en demie. O. Solberg parachève ce succès en terminant la dernière manche devant Loeb.

Duel fratricide ensuite avec la Suède contre la team Nordique, et pour commencer Johan Kristoffersson contre Tom Kristensen. Sans surprise, le Suédois se joue aisément du Danois avec la Zeroid. Dans une bagarre plus serrée et 100% suédois, Mattias Ekström s'impose face à Felix Rosenqvist. Ce dernier revient pour le troisième duel, où il est impuissant face à Kristoffersson à bord des Supercar Lites proches des rallycross. La Suède retrouvera la Norvège en demie, Kristensen ne parvenant pas à sauver l'honneur face à Ekström.

Le troisième quart voit l'équipe des États-Unis opposée à une sélection All Stars composée de Thierry Neuville et Felipe Drugovich. Le premier duel voit le Belge affronter le spécialiste du rallycross et polyvalent Tanner Foust avec la Cupra et le battre avec une petite marge. La tâche s'annonce ardue pour Drugovich, Champion F2 2022, qui affronte un vieux briscard à savoir Travis Pastrana avec la Zeroid ; si le Brésilien oppose une belle résistance, il ne peut que s'incliner face à l'Américain. De nouveau sur le pont, Drugovich défie Foust à bord de la Supercar Lites et bénéficie d'un coup de pouce quand la voiture de l'Américain s'immobilise peu avant la dernière chicane, victime d'un problème technique. La qualification se joue alors dans un duel intéressant entre Neuville et Pastrana avec les Supercar Lites, que le pilote Hyundai WRC gagne sans souci pour aller en demie.

Le dernier quart voit les simracers affronter l'Allemagne. Le premier duel, en Polaris, tourne vite à l'avantage de Vettel après une erreur de Blakeley, même si le Britannique revient bien sur la ligne, pas assez pour s'imposer toutefois. Les Polaris, à nouveau, sont utilisés pour le second match entre Schumacher et Opmeer, et c'est à nouveau serré mais encore une fois à l'avantage des Allemands. Pour le troisième duel, Brakeley et Schumacher sont au volant des Zeroid, et à nouveau le simracer commet une erreur rédhibitoire permettant à l'Allemagne de gagner sa place pour la demie.

Norvège 4-0 France Suède 4-0 Nordique USA 1-3 All Stars eROC 0-3 Allemagne

Demi-finales

Le premier duel de la première demie oppose Petter Solberg à Kristoffersson avec les Polaris, le Suédois s'imposant d'un rien devant le Norvégien. Avec la Cupra, au contraire, la victoire d'Oliver Solberg est facile et remet la Norvège à égalité. Le troisième match oppose les perdants de ces premiers duels à bord des Zeroid, et cela se joue littéralement au millième puisque Ekström offre un nouveau point à la Suède pour 0"001 ! Puisque la Suède mène aux points mais la Norvège mène au temps, le vainqueur du dernier duel enverra automatiquement son équipe en finale : à ce petit jeu, O. Solberg maîtrise largement son sujet face à un Kristoffersson plus brouillon. Les Solberg défendront leur titre !

La seconde demie débute par un alléchant duel Neuville-Vettel au volant des Polaris qui tient ses promesses puisque le Belge s'offre le scalp du quadruple Champion du monde F1 pour 0"173. Deux Champions F2 s'affrontent ensuite en Cupra avec Drugovich contre Schumacher : le Brésilien, bien moins à l'aise que son adversaire en début de run, doit s'incliner assez nettement sur la ligne. Le troisième match est à nouveau celui des perdants entre Vettel et Drugovich : et il se joue dès les premiers mètres puisque l'Allemand commet un faux départ. Même s'il bat le Brésilien (non sans se faire une frayeur en touchent le mur sur la toute fin), la victoire revient donc aux All Stars. Le dernier match oppose Neuville à Schumacher, qui doit absolument gagner de deux secondes pour espérer la finale. Équipé de la Zeroid, Neuville fait étalage de son pilotage de spécialiste pour effacer l'Allemand et emmener son équipe en finale.

Norvège (t) 2-2 Suède All Stars 3-1 Allemagne

Finale

La finale, qui se joue au meilleur des cinq manches, débute par un duel de rallymen au volant des Cupra. L'affrontement est serré mais une erreur de P. Solberg à l'entame de la rampe menant vers le saut a définitivement donné un avantage à Neuville. Le second duel, entre Drugovich et O. Solberg, est plus déséquilibré sur le papier et cela se confirme en piste, même si le Brésilien se défend du mieux possible sans commettre d'erreurs avec le Polaris.

Drugovich rempile pour le troisième duel face au père cette fois : là encore, le duel est déséquilibré et le réserviste Aston Martin en F1 perd vite pied. Petter Solberg s'impose nettement et fait passer la Norvège en tête dans cette finale. La première balle de match arrive donc dès le quatrième duel entre les deux pilotes invaincus jusqu'alors, à savoir O. Solberg et Neuville, qui étaient encore équipiers chez Hyundai en WRC l'an passé. Et cela tourne à l'avantage des tenants du titre puisque le fils s'impose autoritairement face au Belge.

La Norvège conserve sa couronne et remporte la Nations Cup 2023 !

P. Solberg 0-1 (Cupra) T. Neuville O. Solberg

1-1

(Polaris) F. Drugovich P. Solberg 2-1

(Supercar Lites) F. Drugovich O. Solberg 3-1

(Zeroid) T. Neuville