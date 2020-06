Un sous-vêtement biométrique créé pour les pilotes

Baptisé VISM (Vital Signs Monitor), ce dispositif est le résultat d'un projet commun aux deux entreprises. Voilà plusieurs années que les manufacturiers d'équipement de course s'intéressent à de tels projets, à commencer par les gants depuis 2018. En l'occurrence, l'équipe du pilote pourrait ainsi surveiller le stress et la fatigue de l'athlète grâce à des capteurs qui mesurent le pouls et la respiration.

Archives : Les pilotes utiliseront des gants biométriques en 2018

Selon les fabricants, ce maillot de corps "a trois principaux domaines d'application : le contrôle des performances, la récolte de données pour l'entraînement, et les fonctions de sécurité, grâce au contrôle constant des paramètres vitaux, dans toutes les différentes situations rencontrées en course". L'une des priorités était d'assurer la confidentialité des données en question.

"VISM est un outil pour les pilotes professionnels, pour le contrôle des données biométriques", déclare Riccardo de Filippi, PDG de Marelli Motorsport. "Il est conçu avec une interface directe sur l'acquisition des données et la télémétrie de la voiture avec une protection totale des données sensibles : l'utilisateur a plein contrôle de son utilisation. Nous estimons que cette expérience représente un pas en avant majeur dans le développement des systèmes de sécurité ainsi que des aides au pilotage actives pour les voitures de tourisme."

"La coopération avec Marelli est le genre de travail en équipe qui vous fait dire : 'Heureusement que j'ai pris mon téléphone pour proposer ce projet'", ajoute Paolo Delprato, PDG d'OMP Racing. "Avec un enrichissement mutuel, nous avons produit un excellent outil qui associe sécurité et performance."