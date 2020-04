Stefan Lüscher s'en est allé

Par Auto Sport Suisse

À la fin des années 70 et au début des années 80, Lüscher a été l'un des coureurs automobiles les plus connus dans les coupes suisses à marque. En 1981, il a obtenu le titre de champion suisse de la Coupe Renault 5. Mais Lüscher n'a pas seulement été rapide sur le circuit, ce natif de Bâle a également participé à des rallyes aux côtés de Marc Hopf en 1985/86.

De 1984 à 1996, Lüscher s'est fait un nom dans tout le pays en tant que journaliste automobile et de sport motorisé pour le magazine auto-illustré. De 1997 à 2010, il en a été rédacteur en chef. Le sport automobile a toujours joué un rôle important pour lui. Il a entretenu jusqu'à la fin des relations très amicales avec des pilotes tels que Marcel Fässler et Fredy Barth. Ce dernier m'a récemment confié: «Sans l'aide de Stefan, je n'aurais jamais pu aller aussi loin dans le sport automobile!»

Après son départ mémorable de la Motopresse, Lüscher a travaillé comme journaliste indépendant. Il avait déjà construit l'un de ses plus importants piliers au temps où il travaillait pour auto-illustré. Pendant 36 ans, il a été corédacteur et rédacteur en chef de l'annuel «Rennsport Schweiz».

Il y a environ sept ans, Lüscher est tombé malade de la SLA, une maladie chronique progressive du système nerveux central et périphérique. Alors qu'il est resté mentalement très éveillé jusqu’à la fin, la maladie l'a cloué à un fauteuil roulant ces dernières années. Mais cela ne l'a pas empêché de continuer de poursuivre son travail et d'aider autrui dans la mesure de ses possibilités.

Le 19 décembre dernier, Lüscher a assisté à l'inauguration du 36e volume de son annuel à l'Event Center Seelisberg. La présence de nombreux pilotes de course suisses a fait de cette occasion une fête de Noël anticipée pour lui. Presque exactement quatre mois plus tard, jour pour jour, Lüscher vient maintenant de décéder. On se souviendra de lui comme d'un grand ami des gens et (très important) des animaux, qui a vaillamment combattu sa maladie.

Auto Sport Suisse présente ses sincères condoléances à sa famille, en particulier à son épouse Philomène, à ses proches et à ses amis.

