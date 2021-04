Le Stock Car brésilien en direct dans le monde entier sur Motorsport.tv

Miami, 23 avril 2021 : Pour la première fois de son Histoire, Motorsport.tv, la plateforme OTT de Motorsport Network, diffusera en direct et en exclusivité dans la plupart des pays, la saison 2021 du très populaire championnat brésilien de Stock Car, qui réunit des pilotes de Formule 1 de légende.

Dès ce week-end, les douze manches du championnat seront diffusées en direct dans le cadre d'un accord prévoyant que Motorsport.tv détienne les droits exclusifs dans le monde entier et les droits non exclusifs au Brésil et en Argentine. Le Stock Car brésilien rejoint également le programme de chaînes partenaires de Motorsport.tv qui ne cesse de croitre et offrira aux fans du contenu sur les coulisses du championnat et les stars.

Le championnat brésilien est l'un des plus importants d'Amérique du Sud et attire depuis des décennies d'anciens pilotes de Formule 1. Créé en 1979, le championnat offre depuis 40 ans de l'action non-stop sur la piste, avec de nombreux pilotes et de nombreuses équipes s'affrontant pour la victoire.

Bien qu'important en Amérique du Sud, le Stock Car brésilien a un public international. Des pilotes issus de la Formule 1, de l'IndyCar, du Championnat du monde d'Endurance de la FIA et des 24 Heures du Mans y participent. Parmi les pilotes brésiliens notables qui seront en piste cette saison figurent Felipe Massa et Rubens Barrichello, anciens vainqueurs de Grand Prix de Formule 1, Nelson Piquet Jr et Riccardo Zonta, anciens pilotes de F1, et le double vainqueur des 24 Heures du Mans, Daniel Serra.

Pour la première fois, Motorsport.tv diffuse le championnat brésilien de Stock Car en direct et dans son intégralité, ce qui témoigne de l'évolution de la plateforme OTT vers davantage de contenu en direct. Chaque année, la plateforme accueille plus de 1000 diffusions en direct de plus de 125 championnats différents, sans compter sa grande collection de contenus vidéo à la demande.

Récemment, la plateforme a également annoncé le lancement de Motorsport.tv Live, la première chaîne d'information en continu sur les sports mécaniques dans le monde. Elle diffusera des informations de dernière minute depuis des studios situés à Londres et Miami.

L'exposition supplémentaire que Motorsport Network peut apporter au championnat brésilien de Stock Car, par le biais de ses 56 millions d'utilisateurs mensuels sur des plateformes mondiales telles que Motorsport.com et Motor1.com, permettra à la discipline de toucher un tout nouveau public. Non seulement cela renforcera le statut du Stock Car brésilien du point de vue des consommateurs mais cela augmentera également la viabilité commerciale du championnat, ce qui invitera davantage de grandes marques et de grands constructeurs à rejoindre la compétition.

Eric Gilbert, président OTT de Motorsport.tv : "Au sein de Motorsport.tv, nous sommes absolument ravis de ce partenariat avec le célèbre championnat brésilien de Stock Car. Il s'agit d'un partenariat à plusieurs niveaux comprenant une chaîne officielle sur Motorsport.tv, les droits mondiaux de diffusion en direct de toutes les courses, du contenu de courte durée, ainsi qu'un soutien éditorial avec notre société sœur Motorsport.com. Le Stock Car brésilien est le championnat national le plus important au Brésil et il a une forte présence internationale, avec de nombreux anciens pilotes de F1 et d'IndyCar. En 2021, le championnat est plus puissant que jamais et bien positionné pour attirer un public à l'échelle mondiale. Avec notre propre production, nos commentaires et notre couverture éditoriale, nous voulons absolument contribuer à étendre sa portée internationale."

Felipe Massa, pilote automobile : "C'est un grand plaisir pour moi de courir en Stock Car, je suis super motivé et heureux de faire mes débuts dans ce championnat où j'ai toujours voulu participer, surtout maintenant à la suite de sa diffusion sur Motorsport.tv, qui fait partie de Motorsport.com. C'est incroyable de participer à un championnat brésilien diffusé mondialement. Les passionnés de sport automobile pourront me voir courir avec les autres pilotes sur la grille. J'adresse mes félicitations à Motorsport.tv et au Stock Car pour ces changements importants qui profiteront aux pilotes et aux fans."