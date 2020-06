Tencent fait appel à Motorsport Network pour fournir ses stats aux fans chinois

Londres, le 2 juin 2020 - Motorsport Network est fier d'annoncer un accord de deux ans pour la fourniture de statistiques et de résultats à Tencent (OTC : TCEHY), via son entreprise Motorsport Stats. Cet accord couvre la saison 2020, les résultats historiques et des données supplémentaires pour 11 championnats différents. La plus grande base de données en sports mécaniques sera rendue accessible aux utilisateurs de Tencent Sport sur toutes les plateformes : site internet, applications, réseaux sociaux et infographies TV.

Motorsport Stats est la référence mondiale d'informations en sports mécaniques, bâti sur l'exceptionnelle base de données qu'est Forix. Chaque saison, les équipes de Motorsport Stats rassemblent les données et résultats de plus de 50 événements sur de multiples fuseaux horaires chaque week-end.

L'entreprise est le prestataire officiel de statistiques de l'instance dirigeante du sport automobile, la FIA, and en fournit également aux promoteurs, écuries, sponsors et médias avec des sites internet consacrés aux résultats et des produits liés aux données tels que des outils de publication automatique sur les réseaux sociaux, tout en apportant des services de résultats et d'analyse de données via ses services d'interface de programmation. Cette activité puise dans la capacité de Motorsport Network à agir en tant que partenaire, consultant et fournisseur de solutions dans notre industrie.

Ewell Zhao, directeur général de Tencent Sports, déclare : "Les sports mécaniques sont l'un des sports les plus avancés technologiquement, avec une forte demande de fonctions de données. Nous ne pouvons réellement intégrer le monde des sports mécaniques que via diverses analyses professionnelles des données." Il ajoute : "Motorsport Stats est une entreprise d'analyse de données renommée dans le monde entier. Via la coopération avec Motorsport Stats, Tencent Sports apportera aux fans chinois des services de haute qualité et bien plus complets, qui démontreront le charme des sports mécaniques."

Gustavo A. Roche, vice-président de Motorsport Network et directeur général de Motorsport Stats, ajoute : "Les fans chinois vont désormais pouvoir se rapprocher de notre sport et vivre une expérience plus riche ; nous sommes fiers de fournir à Tencent Sport notre service inégalé de données et de statistiques. Notre technologie en capture et enregistre la majorité, et le reste vient de nos équipes sur le terrain, qui vivent et respirent les sports mécaniques, qui passent leurs week-ends sur les circuits : voilà ce qui nous rend sans égal dans ce domaine."