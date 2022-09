Vettel et Häkkinen au menu de la Race Of Champions 2023 en Suède

bgggL'édition 2023 de la Race Of Champions aura lieu les 28 et 29 janvier prochains, sur un circuit de neige et de glace établi sur la mer Baltique, dans une zone habituellement gelée en cette partie de l'année. Pour la deuxième fois consécutive, la célèbre épreuve aura lieu en Suède après avoir pris ses quartiers l'an dernier dans la cité balnéaire de Pite Havsbad, avec une édition remportée par Sébastien Loeb devant Sebastian Vettel.

Ce dernier, qui s'était lui aussi imposé par le passé sur la célèbre épreuve réunissant les meilleurs pilotes de la planète, sera de nouveau de la partie, alors que six participants viennent d'être annoncés ce mercredi. Il s'agira alors de la première compétition à laquelle participera le pilote allemand après sa retraite de la F1 à l'issue du GP d'Abu Dhabi le 20 novembre prochain.

"Je ne pouvais pas rêver meilleur endroit que la ROC pour ma première course après ma retraite de la F1", a déclaré le quadruple Champion du monde de F1. "Ce sera ma 11e participation, et je continue d'y revenir car c'est un événement spécial, vraiment amusant. Je n'ai pas beaucoup d'expérience sur la neige et la glace, donc cela avait été une courbe d'apprentissage pour le moins abrupte cette année en Suède, mais aussi un vrai plaisir de rejoindre la finale face à Sébastien Loeb. À présent je suis impatient de faire mon retour et de rouler une nouvelle fois sur la glace pour, espérons-le, aider l'équipe d'Allemagne à remporter une nouvelle fois le titre dans la ROC Nations Cup."

Petter et Oliver Solberg ont offert le titre à la Norvège en ROC Nations Cup lors de la dernière édition.

Du beau monde déjà annoncé

Vettel affrontera de nouveau un certain Mika Häkkinen, le double Champion du monde de F1 (en 1998 et 1999) qui a particulièrement apprécié la dernière édition de la ROC. "J'ai fait ma première apparition à la Race Of Champions un peu plus tôt cette année, et je suis ravi d'y revenir", a déclaré le Finlandais. "Il y a toujours une bonne ambiance sur cet événement, c'est fantastique de rencontrer tant d'autres pilotes émérites, et tout le personnel de l'organisation a pour habitude de faire un super boulot. J'ai participé plusieurs fois à l'Artic Rally, donc je peux dire que j'ai déjà piloté sur la glace. J'espère cependant que cela va m'aider cette fois…"

Les vainqueurs de l'édition 2022 de la Nations Cup, Petter et Oliver Solberg, remettront par ailleurs leur titre en jeu suite à la victoire de l'équipe de Norvège face à sa rivale américaine alors composée de Jimmie Johnson et Colton Herta. Le quadruple Champion du monde de Rallycross, Johan Kristoffersson, fera également son retour sur ses terres après avoir échoué l'an dernier en quart de finale face à son compatriote Mattias Ekström. Jamie Chadwick, actuellement en lice pour un troisième titre consécutif en W Series, a elle aussi été annoncée pour ce qui constituera sa deuxième apparition sur la ROC. Les noms des autres participants seront connus dans les prochaines semaines.