Il fut une époque de héros, et de mythes, de poussière mélangée à l’asphalte, où être pilote voulait dire jouer avec la mort tous les jours. Ces années-là furent le théâtre de la carrière de Jo Siffert, surnommé Seppi, pilote suisse originaire de Fribourg qui, en quelques années, a écrit son nom dans l’histoire du sport automobile.

Après des débuts moyennement heureux en moto, Siffert a fait ses débuts en F1 en 1962. Dans les années qui ont suivi, il a couru avec différentes voitures jusqu’à devenir l’un des meilleurs pilotes du marché, et a même remporté deux victoires en Grand Prix.

Le Fribourgeois était également un spécialiste des courses d'endurance, remportant les 24 Heures de Daytona et les 12 Heures de Sebring en 1968, les 6 Heures de Watkins Glen en 1969 et 1970 et la Targa Florio en 1970.

Siffert a malheureusement trouvé la mort à l’automne 1971 lors d’une course hors Championnat du monde, suite à la casse d’une suspension : un détail confirmé par BRM quelques années plus tard par le biais d’un ex-mécanicien de la structure britannique.

Du 5 octobre au 8 décembre, à la Biennale dell'immagine Casa del Vino Ticino, une exposition intitulée Ti chiamavo Seppi rend hommage à Jo Siffert. On peut y retrouver des photographies prises par Jean-Claude Fontana dans les années 60.

Les images évoquent en grande partie la grande relation d’amitié qui existait entre Seppi et l’artiste Jean Tinguely.