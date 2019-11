Il s’agit en fait de la valeur des projets sur lesquels travaille le grand dirigeant sicilien, considéré comme l’un des cinq meilleurs experts planétaires de son secteur.

Ses clients sont ainsi des fonds d'investissement, des gouvernements, des multinationales du secteur de la construction, des promoteurs de projets à fort impact économique, ainsi que des industriels et des entrepreneurs individuels, souhaitant, chacun seul ou en groupe, financer ou réaliser des projets à usage privé ou commercial.

Au cours des dernières années, la vision de Walter Sciacca l’a amené à assumer un rôle qui, au-delà du rôle de gestion pure, pourrait être appelé "évangéliste du sport automobile".

Les projets qui sont sur le bureau du gestionnaire sicilien, comme mentionné au début, représentent un total d'environ six milliards d'euros, pour des valeurs comprises entre 30 millions et plus de 2,5 milliards d'euros.

Ils concernent des zones allant de 80 à 4 000 hectares, qui sont situées en Asie, au Moyen-Orient, en Amérique et en Europe et qui généreront des revenus induits et importants pour les pays dans lesquels ils vont naître.

Ces travaux seront financés par des fonds d'investissement ayant pour objectif de générer un rendement économique adéquat. L'un de ces projets pourrait également concerner une marque automobile importante.

Un modèle commercial lié au concept de “Racetrack Club” est en cours de développement. Il est basé sur des circuits-clubs, présentant chacun un tracé différent, de conception innovante et accessible uniquement par les propriétaires du même circuit, un élite très limitée de propriétaires chanceux.

Sciacca travaille également sur des projets destinés à un public plus large. L’un d’eux concerne un parc à thème novateur et unique au monde, qui regroupera de nombreux aspects liés au domaine de la consommation et aux nouvelles technologies. Un autre projet concerne un centre polyvalent avec une piste de course adjacente et plusieurs activités absolument novatrices. Certains travaux commencés les années précédentes sont également en cours.

Derrière l’apparence plutôt tranquille de ce manager de 46 ans, se cache l’un des esprits les plus volcaniques de son secteur, souvent décrit comme le successeur de Bernie Ecclestone et de Carmelo Ezpeleta. Mais Walter Sciacca conservera toujours son attitude de profil bas qu’on lui connaît, car il se plaît à dire : “j”ai réalisé tous les rêves que j’avais dans mon tiroir, maintenant je travaille pour ceux que j’ai gardé dans le placard. Il y a donc des rêves que j’ai encore en stock… et c’est un très, très grand entrepôt.”