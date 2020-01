Walter Sciacca, présent au Motorsport Leaders Business Forum

Walter Sciacca est considéré comme l'un des plus importants managers au monde dans son domaine et, ces derniers jours, l’Italien a pris part à trois événements internationaux qui se sont tenus à Birmingham.

Il a d'abord été invité à l’Autosport International, un événement qui se tient au NEC de Birmingham depuis janvier 1991 et qui célèbre son 30e anniversaire cette année.

Cet événement couvre tous les domaines du sport automobile, tant professionnel qu’amateur. Du karting à la F1, les dernières technologies en matière d'ingénierie, d'automobile et bien sûr de sport automobile sont présentées. De nombreux pilotes présents et des VIP ont ajouté à ce rendez-vous.

Walter Sciacca lui-même était ainsi présent lors de l'inauguration de l'événement, visitant les différents stands en rencontrant de nombreux acteurs du secteur, et découvrant les nouveautés du marché actuel.

Le deuxième événement auquel Sciacca a participé était le dîner de gala des prix d'excellence en affaires. Organisé par la MIA - Motorsport Industry Association, ce dîner est le principal événement de mise en relation des membres de la MIA, et fait traditionnellement figure de lancement de la nouvelle année.

Le dîner a eu lieu à l’issue de la première journée de l’Autosport International, et a attiré plus de 400 invités du monde entier. Les lauréats de ces prix prestigieux ont été choisis par les membres de la MIA et de l'industrie automobile et du sport automobile qui étaient invités à voter dans chacune des sept catégories. Walter Sciacca a ainsi pu, lors du dîner de Gala, consolider les relations avec les hauts responsables des différents secteurs présents.

Enfin, Walter Sciacca a pris part au Motorsport Leaders Business Forum. C'est ici que les plus hauts responsables du monde du sport automobile se sont réunis le vendredi 10 janvier à l’occasion du Autosport International, au NEC de Birmingham pour discuter de l'avenir du sport automobile et aborder des questions spécifiques.

Quelques-unes des plus grandes figures du sport automobile contemporain étaient présents lors de cet événement comme le Très Honorable Lord Hain, ancien Secrétaire d'Etat du gouvernement britannique, Yath Gangakumaran, Directeur de la stratégie et du développement commercial de la F1, David Richards CBE, Président de Motorsport UK, James Taylor, Directeur commercial et juridique d'Extreme E (The Extreme Project) et Nathalie McGloin, Présidente de la Commission du Handicap de la FIA.

L'animateur du Forum était le Président de Motorsport Network, James Allen. Naturellement, en tant que leader dans son domaine d'expertise, Walter Sciacca a pu rencontrer de nombreuses personnalités avec lesquelles il a pu discuter de l'avenir du sport automobile.

Diapo Liste Motorsport Leaders Business Forum 1 / 6 Photo de: Lorenzo Senna Motorsport Leaders Business Forum 2 / 6 Photo de: Lorenzo Senna Motorsport Leaders Business Forum 3 / 6 Photo de: Lorenzo Senna Motorsport Leaders Business Forum 4 / 6 Photo de: Lorenzo Senna L'inaugurale Motorsport Leaders Business Forum presentato da Motorsport Network 5 / 6 Photo de: Motorsport.com Motorsport Leaders Business Forum 6 / 6 Photo de: Lorenzo Senna

Bref, deux journées très intenses pour Sciacca, au cours desquelles il a pu renforcer sa connaissance des leaders mondiaux dans les différents secteurs du sport automobile. Joint par téléphone par Motorsport.com Suisse, ce dernier a fait part de son expérience.

"Le Motorsport Business Forum a été très intéressant en raison de la qualité des professionnels présents et parce qu'il y a eu des discussions concrètes sur des aspects qui deviendront opérationnels", a ainsi expliqué Walter Sciacca. "Le dîner de remise des prix de l'Excellence Business, d'autre part, a été un excellent événement pour cultiver et créer de nouvelles relations internationales avec des professionnels qui représentent l'excellence dans divers secteurs du sport automobile."

"Autosport International, enfin, s'affirme comme l'événement leader du secteur du sport automobile et offre une vitrine internationale vraiment importante à tous les exposants, et donne également aux professionnels l'opportunité de découvrir les dernières innovations dans les différents domaines d'action."

"Ce sont des événements qui contribuent à avoir une vision de plus en plus large permettant aux différents projets, par exemple celui du Circuit de Tenerife, de bénéficier certainement d'un important savoir-faire et de relations consolidées au niveau international, utiles et indispensables pour développer le modèle d'entreprise de ce qui, dans le futur, ne sera pas seulement un Circuit mais un véritable Motor Park avec différentes activités qui diversifieront ses activités. C'est un concept que je poursuis depuis de nombreuses années et je suis heureux qu'il s'avère exact".