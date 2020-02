Les deux hommes aborderont la saison 2020 de l’ADAC GT Masters avec le numéro 1, après avoir remporté le titre l’an passé. En 2019, les deux hommes ont survolé la saison en signant sept podiums, dont trois victoires, et en remportant le titre avant même le dernier meeting. Un titre qui avait valu à Niederhauser de devenir pilote officiel Audi pour 2020.

Patric Niederhauser, Kevin van der Linde, Audi R8 LMS GT3, HCB-Rutronik-Racing Photo de: ADAC Motorsport

"Bien sûr, les attentes sont très différentes maintenant par rapport à il y a un an, et mon objectif est de défendre le titre", commente Patric Niederhauser (à gauche sur la photo). "Cependant, nous savons également à quel point le niveau de l'ADAC GT Masters est élevé et nous devons donc continuer à travailler dur et efficacement ensemble."

"Il n'y a aucune garantie de succès. En raison notre excellente saison 2019, l'équipe s'est fortement développée, Kelvin et moi nous complétons très bien, l'ambiance dans l'équipe est excellente et avec l'Audi R8 LMS, nous avons une voiture extrêmement compétitive. J'attends avec impatience cette nouvelle saison."

La saison de l’ADAC GT Masters 2020 débutera comme d’habitude sur le circuit d’Oschersleben du 24 au 26 avril, pour se conclure du 2 au 4 octobre sur le Sachsenring. Sept meetings sont au programme.

On rappellera que Simona de Silvestro effectuera ses débuts dans le championnat allemand, après ses trois saisons en Supercars australien, au volant d'une Porsche 911 GT3 R du Team 75 Bernhard.

