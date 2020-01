Alex Fontana retrouvera ainsi l’AMG GT3, une voiture qu’il avait déjà pilotée en 2017 en Blancpain GT Series Endurance Cup, et s’attaquera à la série asiatique sous les couleurs de l’équipe Zun Motorsport aux côtés d’Adderly Fong. Les deux hommes seront associés après avoir été rivaux en GP3.

Alex Fontana visera également une autre couronne en 2020, puisqu’il sera à nouveau au départ du China GT Championship. Après avoir décroché le titre GT4 sur une Mercedes-AMG GT4, il visera le titre absolu au volant de la version GT3 de la voiture allemande.

"J’ai abordé les courses en Asie avec une certaine appréhension lors de mon arrivée en 2016", a déclaré Alex Fontana. « Mais je dois dire que ce continent m’a fasciné, avant de m’absorber totalement. C’est pourquoi avoir la possibilité de mener deux programmes, l’un en Chine et l’autre plus généralement en Asie, représente un challenge important pour moi."

"Nous devrons confirmer les progrès entrevus l’an passé, où il a été difficile de s’imposer avec la Mercedes GT4 en China GT et cette année, il sera encore plus difficile de confirmer avec le Phantom Racing avec ce saut dans la catégorie supérieure."

"Il y aura en outre ce nouveau challenge en GT World Challenge Asia, qui débutera en Malaisie fin mars, pour se poursuivre en Thaïlande en avril, avant un double voyage japonais à Fuji et Suzuka, pour se terminer en Chine, à Shanghai, en octobre. En février, nous commencerons les tests et nous saurons alors non seulement dans quelle direction orienter nos efforts, mais aussi à quel niveau se situeront nos adversaires".

Related video