Après le WEC, le Fanatec GT World Challenge : le carburant TotalEnergies prêt à conquérir les courses de GT ?

Si vous disposez d'une nouvelle technologie passionnante et que vous aimeriez qu'elle soit utilisée dans le monde varié des courses d'endurance, il y a deux organisations avec lesquelles vous devez travailler.

La première est bien sûr l'Automobile Club de l'Ouest (ACO), qui gère les 24 Heures du Mans et le Championnat du monde d'Endurance (WEC). L'autre est SRO Motorsports Group, l'organisation centrale d'une scène GT mondiale en plein essor.

Travailler avec l'ACO, c'est exactement ce qu'a fait TotalEnergies en lançant son carburant certifié* 100% durable pour les voitures d'endurance, Excellium Racing 100. Depuis le début de l'année 2022, ce carburant dérivé de résidus de raisin approvisionne le WEC et, bien sûr, son fameux double tour d'horloge en France.

Après deux années passées à peaufiner le produit au cours de deux éditions des 24 Heures du Mans, et après avoir récemment prolongé le contrat d'approvisionnement du WEC jusqu'en 2028, le géant français de l'énergie était prêt à se tourner vers celui qui est le deuxième grand acteur de la scène de l'endurance.

Désireux de faire passer ses championnats aux énergies durables le plus rapidement possible, SRO a manifestement aimé ce qu'a montré Excellium Racing 100. Il n'a pas fallu attendre longtemps pour qu'un accord soit conclu afin que le carburant soit également utilisé dans le Fanatec GT World Challenge (Europe et Asie) à partir de 2024.

Cela signifie que la 100e édition des 24 Heures de Spa se déroulera avec un carburant certifié 100% durable sur l'ensemble de son cycle d'utilisation, du "champ" jusqu'à la piste.

"Il s'agit d'une plateforme très importante pour nous", déclare Thomas Fritsch, responsable technique de TotalEnergies Motorsport. "Les 24 Heures de Spa sont la plus grande course de GT au monde, avec une portée énorme sur cette scène."

"Nous voulons aider le monde du GT3 à évoluer vers plus de durabilité, c'était donc une étape presque obligatoire dans notre histoire."

Étant donné qu'en 2024, les catégories GT du WEC et du Mans passent au règlement GT3 qui régit les championnats SRO, ces propos prennent tout leur sens. Ayant déjà peaufiné le processus de transformation de la biomasse des résidus de vin français en carburant puissant pour les moteurs GT3, faire en sorte que toute la grille soit approvisionnée par Excellium Racing 100 dès le Prologue du Fanatec GT World Challenge Europe, qui a eu lieu au Paul Ricard en mars, ne représentait pas un important développement technique.

"L’ACO nous a facilité la tâche en faisant passer tout le monde en GT3 !" explique Thomas Fritsch. "Tous les constructeurs qui développent des moteurs pour le WEC avaient donc déjà établi les cartographies pendant les essais, et il ne leur restait plus qu'à les donner aux gens du Fanatec GT World Challenge."

"Le plus grand défi pour un fournisseur de carburant", sourit Thomas Fritsch, "est de garantir l'équité."

"C'est un peu drôle : on ne peut pas faire de tests sur des voitures participant à un championnat donné parce qu'on ne veut pas donner d'avantage à l'une ou l'autre des équipes pour le passage à un nouveau carburant. Nous devons assurer la meilleure égalité possible entre les concurrents."

"C'est pourquoi nous disposons de nos propres bancs d'essai et bancs de puissance pour tester le produit. Six mois avant l'introduction officielle, nous avons réalisé un lot d'essai que nous avons fourni à tous les constructeurs qui souhaitaient le tester. Nous étions prêts à procéder à de derniers ajustements en fonction des réactions, mais il s'est avéré que ce premier lot était satisfaisant."

Cela signifie qu'au moment des tests au Paul Ricard, le fait que le carburant ait changé n'a entraîné aucune différence perceptible, que ce soit pour les pilotes ou pour les spectateurs. Étant donné que la principale différence avec le carburant "traditionnel" réside dans le processus de fabrication plutôt que dans le produit fini, c'est exactement ce qui était prévu.

"Ce carburant a été conçu comme un carburant de course de très haute performance, et pour être transparent pour les équipes qui le mettent en œuvre. Donc, en termes de performance et de consommation, honnêtement, cela ne représente probablement pas 1% dans un sens ou dans l'autre. C'est tout à fait au même niveau, et c'était l'un des points importants du plan de développement. Nous nous attendions à ce que les pilotes ne ressentent aucune différence."

"L'objectif n'était pas de fabriquer un carburant plus puissant. Depuis le début, il s'agissait de maintenir l'objectif de performance."

Mais si les performances, le son et l'odeur sont à peine affectés, les hommes et les femmes qui travaillent derrière les ordinateurs au fond des garages doivent tout de même faire un peu de réglage et d'optimisation lorsqu'il y a un changement de carburant. C'est là que les deux années d'expérience que Thomas et son équipe ont eues avec l'ACO se sont effectivement révélées utiles.

"Là où notre expérience du WEC et du Mans est vraiment payante, c'est en ce qui concerne le soutien que nous pouvons apporter aux équipes et à la manière dont elles utilisent le carburant. Si je suis une équipe qui passe au GT3 et qui n'a utilisé que des carburants fossiles dans le passé, il y a quelques ajustements mineurs à faire et quelques points spécifiques sur lesquels il faut être prudent en termes de cartographie ou de réglages du moteur. Mais maintenant, nous connaissons bien ces choses-là et il est beaucoup plus facile pour nous d'aider les équipes."

Quand on entend cela, on commence à comprendre que TotalEnergies ne se soit pas précipité pour lancer Excellium Racing 100 d'un seul coup dans l'ensemble des courses d'endurance. Et cela paraît encore plus logique quand on apprend qu'un seul lot de carburant est fabriqué pour toute la saison, ce qui signifie que malgré tout le travail effectué en laboratoire et sur les bancs d'essai, le produit final n'est formulé qu'une fois par an.

"C'était un élément fondamental de notre feuille de route que de déployer des carburants durables dans le sport automobile avec un produit que nous savons fiable, efficace et répondant aux besoins en termes de puissance et de consommation. Puis, ensuite, de vraiment capitaliser sur ce produit."

Cet accord avec SRO représente la première phase de mise en action de ce plan. Les championnats européens et asiatiques du FanatecGT World Challenge constituent pour TotalEnergies un excellent point de départ pour une domination prolongée de l'approvisionnement en carburant durable en GT. Il suffit de penser à la portée de SRO, qui organise un réseau complexe de championnats de GT à travers le monde et possède le concept entier de GT4.

Mais le mantra restera de faire "un pas après l'autre", dit Thomas Fritsch.

"Si nous voulons nous étendre au GT2 ou au GT4, nous devons étudier la compatibilité. C'est un compromis : on veut toujours pousser un nouveau produit innovant, mais il faut aussi garder le consommateur à l'esprit. C'est une équation technique, mais aussi financière. Il s'agit d'une nouvelle technologie et l'offre est limitée, alors le coût est évidemment un peu plus élevé."

Pour l'instant, l'accent est mis sur ce rôle de fournisseur en WEC et désormais dans le Fanatec GT World Challenge. Et le plus important, nous rappelle Thomas, est de s'assurer que tout le monde est raccord avec la mission plus large qu'est la réduction des émissions de gaz à effets de serre.

"Lorsque les équipes ont essayé le carburant pour la première fois au Paul Ricard, nous avons pris le temps d'expliquer comment il était fabriqué. Il est important qu'elles comprennent les raisons de ce changement et qu'elles sachent qu'il ne s'agit pas simplement de changer de carburant, mais qu'il y a des différences dans la façon dont il est fabriqué."

"Les réactions que nous avons eues jusqu'à présent ont été très positives et il s'agit d'une très, très bonne évolution pour le GTWC. Les équipes sont conscientes que c'était nécessaire pour l'avenir du championnat et de leur sport en général."

