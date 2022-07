Ferrari lance sa GT3 modulable inspirée de la technologie F1

La nouvelle Ferrari 296 GT3, voiture cliente qui remplacera la 488 GT3 Evo en 2023, possède des parties avant et arrière entièrement démontables afin de faciliter sa maintenance. C'est ce qu'a révélé le constructeur italien lors de la présentation de la voiture avant les 24 Heures de Spa du GT World Challenge Europe.

Les sections de la carrosserie à l'avant et à l'arrière peuvent être retirées en une seule pièce, tandis que les deux extrémités de la voiture sont construites sur des sous-châssis détachables pour une plus grande facilité d'entretien.

Ferdinando Cannizzo, responsable de la conception des voitures de compétition GT chez Ferrari, a déclaré : "Nous avons regardé comment ils font les choses en Formule 1 et les prototypes, et nous avons copié cela. Nous avons échangé quelques idées et concepts avec l'équipe F1." Il a ajouté qu'il y avait eu beaucoup d'interaction avec "tous les départements de Ferrari", y compris la Scuderia, pendant le développement de la 296 GT3.

Ferrari 296 GT3

Cannizzo a expliqué que rendre la Ferrari GT3 plus facile à utiliser et à entretenir avait été l'un des principes directeurs de la conception et du développement de la nouvelle voiture. "Nous y avons pensé dès le stade de la conception, car nous voulions simplifier l'assemblage et rendre l'exploitation sur piste beaucoup plus facile", a-t-il déclaré.

"Lorsque vous retirez la carrosserie avant ou arrière, il n'y a qu'un seul connecteur électrique [à chaque extrémité], et non des tas de câbles partout. La facilité de fonctionnement de la voiture et la rapidité avec laquelle vous pouvez changer les composants sont des éléments clés de la performance. Les carrosseries avant et arrière peuvent être changées très rapidement, en quelques secondes, même s'il reste encore des études à mener pour savoir précisément à quelle vitesse."

La spécification complète de la 296 GT3 a été dévoilée lors de sa révélation, qui a suivi la publication des premières photos de la voiture lors d'un shakedown sur la piste d'essai de Ferrari à Fiorano en avril.

Moteur de la Ferrari 296 GT3

Le moteur conserve l'architecture et la capacité de la 296 GTB de route lancée en 2021, ce qui signifie qu'il s'agit d'un V6 biturbo de trois litres avec un V de 120 degrés. Cannizzo a révélé que le département Attivita Sportive GT de Ferrari avait été impliqué dans le programme de la 296 de route dès le début de son développement.

"Nous avons commencé à travailler avec eux dès le début en analysant les exigences liées à la voiture de course", a-t-il déclaré, ajoutant que cela a joué un rôle important dans la décision d'opter pour la configuration grand angle du moteur. Cette dernière a en effet permis de loger les turbos à l'intérieur du V pour une meilleure intégration.

Le moteur a été incliné de deux degrés de l'avant vers l'arrière au nom de l'efficacité aérodynamique. "Deux degrés, cela ne semble pas beaucoup, mais c'est suffisant pour que le diffuseur soit correctement conçu et dimensionné afin d'augmenter l'efficacité et d'avoir une meilleure sensibilité au niveau de la hauteur de caisse à l'arrière", a déclaré Cannizzo.

L'empattement de la voiture a été augmenté de 60 mm par rapport à la version routière, comme l'autorise le règlement 2022, afin de la rendre plus accessible, notamment pour les pilotes amateurs. La voiture de course a un carter de boîte de vitesses différent de celui de la voiture de route car elle se passe du système hybride, qui n'est pas autorisé en GT3.

Ferrari 296 GT3

Il s'agit de la première Ferrari GT3 à être conçue exclusivement par Attivita Sportive GT ; les trois précédentes générations de Ferrari construites selon les règles GT3 avaient été développées en collaboration avec Michelotto, un préparateur externe.

Le constructeur français ORECA a repris l'assemblage des GT3 de Ferrari de Michelotto pour le nouveau projet.

La première 296 GT3 a parcouru environ 8000 km d'essais et les livraisons aux clients commenceront à la fin de l'année, avant ses débuts en course en janvier prochain aux 24 Heures de Daytona, première manche du championnat IMSA 2023.

Aucun prix n'a été communiqué pour la nouvelle voiture, mais Ferrari a promis qu'il n'y aurait pas d'augmentation significative par rapport à la 488 GT3 Evo.

La politique de Ferrari est de ne pas publier les prix de ses voitures de course, mais on pense que la 488 est proche de 500'000 dollars hors taxes.

Ferrari 296 GT3