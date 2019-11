La course a débuté de manière chaotique alors que l’Audi de Dries Vanthoor, qui s’élançait de la première ligne, fracassait son Audi R8 LMS dans le rail au virage du Mandarin en tentant de dépasser la Mercedes du leader Marciello.

Derrière, Maro Engel (Mercedes) touchait le mur au même endroit, mais le pilote allemand pouvait poursuivre son chemin.

Raffaele Marciello devançait ainsi les deux Porsche d’Earl Bamber et de Laurens Vanthoor dans son sillage avant l’intervention de la voiture de sécurité.

La course était relancée après trois tours, avant une nouvelle neutralisation : en tentant de dépasser l’Audi de Kelvin van der Linde au freinage de Lisboa, Maro Engel accrochait la voiture du Sud-Africain, puis percutait violemment celle d’Edoardo Mortara, victime innocente de l’incident.

A la reprise des opérations, Bamber mettait la pression sur Marciello, mais le natif de Zurich parvenait à contenir la pression du Néo-Zélandais jusqu’à l’arrivée, passant la ligne en vainqueur, et s’assurant de partir à nouveau en pole position pour la course principale de dimanche. Les deux Porsche de Bamber et Vanthoor complétaient ce premier podium.

Quatrième, Augusto Farfus (BMW), champion en titre de la FIA GT World Cup, clôturait une belle remontée depuis la 12e place au départ, bénéficiant également des incidents et abandons devant lui. Le Brésilien terminait devant l’Audi de Christopher Haase alors qu’Alexandre Imperatori, l’autre pilote suisse au départ de la course, terminait à une bonne sixième place sur sa Porsche.

Charles Weerts, Kevin Estre, Joel Eriksson et Adderly Fong complétaient le top 10.