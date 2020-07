Hülkenberg va renouer avec la compétition en GT

Pour la première fois depuis qu'il a quitté Renault F1 à l'issue de la saison 2020, Nico Hülkenberg va reprendre le volant en compétition. Le pilote allemand sera l'invité de marque de l'ADAC GT Masters lors de la manche organisée par le championnat allemand le week-end du 16 août prochain, sur le tracé du Nürburgring.

À cette occasion, Hülkenberg pilotera une Lamborghini Huracán GT3 Evo engagée par l'équipe mcchip-dkr. C'est avec cette même structure qu'il avait réalisé un premier test sur cette auto au tout début du mois de juin, déjà sur le Nürburgring.

"L'ADAC GT Masters est un championnat passionnant avec des voitures sympas, et après une pause de presque huit mois, j'ai vraiment hâte d'être à nouveau derrière le volant et de ressentir l'adrénaline", confie celui qui a participé à 177 Grands Prix de F1 et remporté les 24 Heures du Mans en 2015 avec Porsche.

"Alors que la saison 2020 de F1 vient de reprendre, je ressens de l'impatience. Pour tous les marchands de rumeurs, je tiens à préciser que cette course comme invité ne doit pas être interprétée comme autre chose qu'une petite aventure en GT. J'ai hâte de relever le défi, mais je sais aussi que nous devrons nous donner beaucoup de mal pour être compétitifs."