Jan et Kevin Magnussen vont à nouveau courir ensemble

Les Magnussen père et fils seront à nouveau réunis en compétition à la fin de l'année, à l'occasion des 12 Heures d'Abu Dhabi. Ce sera la deuxième fois que Jan et Kevin Magnussen partageront le même volant dans une course d'Endurance, après leur participation commune aux 24 Heures du Mans en 2021.

Les deux Danois feront équipe sous les couleurs de MDK Motorsports, qui préparera une Ferrari 488 GT3 en vue de l'épreuve organisée sur le circuit de Yas Marina le week-end du 11 décembre, soit trois semaines après le dernier Grand Prix de Formule 1 de la saison sur ce même tracé. Les Magnussen seront rejoints par Mark Kvamme, propriétaire de l'équipe et récemment titré en Porsche Carrera Cup North America. L'homme d'affaires américain a également participé pour la première fois aux 24 Heures du Mans en juin dernier avec JMW Motorsport en LMGTE Am.

Manche finale de l'Intercontinental GT Challenge, les 12 Heures d'Abu Dhabi marqueront le retour de Kevin Magnussen sur une course d'Endurance pour la première fois depuis son passage en IMSA au début de l'année. Il avait ensuite saisi l'opportunité inattendue d'un retour chez Haas en Formule 1, où il a remplacé Nikita Mazepin juste avant le début de la saison. Une rencontre avec Mark Kvamme à Miami en mai dernier est à l'origine du projet.

"Mark et moi nous sommes rencontrés lors du Grand Prix de Miami et l'idée de courir ensemble à Abu Dhabi est apparue", raconte Kevin Magnussen. "On a appelé mon père, et l'équipe était en place. MDK Motorsports est dirigé par des compétiteurs passionnés et professionnels, et j'aime travailler avec eux. J'ai hâte de voir ce que l'on peut accomplir ensemble. Naturellement, je suis aussi extrêmement heureux d'avoir une nouvelle chance de courir avec mon père, et j'espère même essayer de gagner une course."

Jan et Kevin Magnussen avaient partagé le volant d'une Oreca 07 LMP2 de l'équipe High Class Racing aux 24 Heures du Mans en 2021, où ils avaient pris la 17e place de la catégorie après avoir rencontré des ennuis. Deux fois champion en IMSA et quatre fois vainqueur en GT avec Corvette dans la Sarthe, le père de l'actuel pilote F1 se réjouit de vivre cette nouvelle expérience.

"Je ne peux pas imaginer meilleure façon de terminer la saison !", souligne-t-il. "Un grand merci à MDK Motorsports pour avoir mis en place ce programme et nous rassembler, Kevin et moi, à nouveau dans la même voiture. J'ai eu la chance de piloter la Ferrari 488 au Mans en 2020, et c'est une véritable voiture de course. On va voir ce que l'on peut faire en combinant ça avec une équipe expérimentée et trois pilotes qui veulent vraiment courir. Je suis sûr que ce sera sympa !".

Lire aussi : Corvette annonce un programme WEC de transition pour 2023