Karen Gaillard : un premier podium en Espagne

Quelques jours seulement après avoir disputé les 12 Heures de Monza sur une CUPRA TCR de l’équipe Topcar, Karen Gaillard a eu l’opportunité de piloter un Vortex Light, une voiture de 450 cv pour 1000 kg sans aucune assistance au pilotage.

Après un premier galop d’essai, durant la journée du vendredi, où elle a pu prendre ses marques au volant de cette nouvelle voiture, la lauréate de la sélection Young Driver Challenge 2019 continuait d’apprendre la Vortex Light lors des essais libres du samedi.

Lors des qualifications, Karen Gaillard, qui roulait pour l’équipe espagnole V-Line Org, signait le troisième meilleur chrono de la catégorie GT C3.

Le podium

Dans la Course 1, disputée le samedi, la Gruyèrienne partait à l’attaque et, après avoir brièvement bataillé avec une Mercedes-AMG GT4, elle terminait à la troisième place de sa catégorie, décrochant ainsi son premier podium en sport automobile au volant d’une voiture qu’elle ne connaissait pas quelques jours auparavant.

Le lendemain, la jeune pilote suisse prenait un excellent départ qui lui permettait de s’installer à la première place de sa catégorie. Mais un problème de pression d’essence engendrait une première coupure moteur. Après un reset complet, Karen Gaillard pouvait reprendre sa route, après avoir perdu plusieurs positions. En lutte pour le podium, elle rencontrait le même problème, et franchissait finalement la ligne à la quatrième place de catégorie.

"Ce fut un week-end inoubliable, riche en apprentissage, progression, plaisir et émotions !", conclut Karen Gaillard.

" L’objectif de base était, principalement, de prendre le plus d’expérience possible, d’apprendre et de progresser tout au long du week-end. La CUPRA TCR que je pilote cette année est une traction, ce qui était une grosse différence en pilotage, d’où l’objectif d’apprendre. Je suis donc très positive et satisfaite de ce week-end avec ma 3ᵉ place ! Je retiens également que dans les sports mécaniques, rien n’est jamais gagné ou perdu avant la ligne d’arrivée !"