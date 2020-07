Lamborghini dévoile l'hypercar Essenza SCV12 de 830 ch

Descendante directe de voitures telles que la Miura Jota ou la Diablo GTR, l'Essenza SCV12 présente des caractéristiques aérodynamiques inspirées de prototypes de compétition.

"L'Essenza SCV12 représente l'expérience de pilotage en piste la plus pure que notre marque puisse offrir, une prouesse d'ingénierie qui met en avant le lien inextricable entre nos voitures et l'asphalte de la piste", annonce Stefano Domenicali, président et directeur général d'Automobili Lamborghini.

"Lamborghini est une marque qui regarde en permanence vers l'avenir et qui cherche de nouveaux défis, mais nous n'oublions jamais nos racines ni qui nous sommes : l'Essenza SCV12 est la combinaison parfaite de notre état d'esprit non conventionnel en tant que constructeur de voitures de sport et de notre véritable passion pour les sports mécaniques."

L'Essenza SCV12 a été créée exclusivement pour la piste, avec des solutions d'ingénierie dérivées de la compétition. Le moteur V12 est capable de développer 830 ch, avec une augmentation significative de la puissance à haute vitesse.

La puissance est gérée par la nouvelle boîte de vitesses séquentielle X-trac à six rapports. L'Essenza SCV12 affiche un rapport poids/puissance exceptionnel de 1,66 kg/ch grâce à la monocoque en fibre de carbone nouvelle génération sans arceau interne.

L'Essenza SCV12 est aussi la première GT développée en respectant les règles de sécurité FIA pour les prototypes.

Lamborghini SCV12 Photo de: Lamborghini S.p.A.

"L'Essenza SCV12 est l'expression ultime du moteur V12 atmosphérique, symbole de notre marque depuis 1963", souligne Maurizio Reggiani, directeur technique d'Automobili Lamborghini. "C'est un projet dans lequel nous combinons notre quête de perfection en matière d'ingénierie avec une aérodynamique raffinée, un design futuriste et des solutions novatrices comme la monocoque en carbone sans arceau interne."

"Le résultat, c'est une voiture engageante et sans compromis, née pour courir et pour démontrer en piste les caractéristiques qui ont fait connaître Lamborghini dans le monde entier, garantissant des émotions particulières et uniques pour le pilote comme pour ceux qui regardent."

Le travail aérodynamique a bénéficié de l'expérience en compétition GT de Lamborghini Squadra Corse afin d'assurer des niveaux d'appui plus élevés que pour une GT3, avec une valeur de 1200 kg à 250 km/h.

Nouvelle expérience de pilotage

Lamborghini SCV12 Photo de: Lamborghini S.p.A.

Les acquéreurs de l'Essenza SCV12 intégreront un club exclusif qui leur donnera accès à des programmes spéciaux pour piloter leur hypercar sur les plus prestigieux circuits du monde. Cela comprend un service d'entrepôt dans un nouvel hangar construit à Sant'Agata Bolognese pour le club Essenza SCV12. Chaque voiture aura un garage personnalisé et des services dédiés, dont des webcams permettant aux clients de surveiller leur voiture 24h/24 via une application.

L'infrastructure héberge également le "Lamborghini Squadra Corse Drivers Lab" de Tecnobody, qui offre un programme d'entraînement athlétique similaire à celui suivi par les pilotes officiels Lamborghini.

La calendrier des circuits sera lancé en 2021 avec des événements "arrive and drive" organisés sur plusieurs pistes homologuées au Grade 1 par la FIA. Le staff technique de Squadra Corse y offrira une assistance avec le soutien d'Emanuele Pirro, quintuple vainqueur des 24 Heures du Mans, et de Marco Mapelli, pilote d'usine de Lamborghini Squadra Corse.

"Avec l'Essenza SCV12, nous voulions non seulement élever notre niveau de performance et de plaisir de pilotage, mais aussi l'expérience en dehors de la piste", précise Giorgio Sanna, directeur de Lamborghini Motorsport. "Les clients peuvent profiter de services exclusifs et hautement personnalisables pour faire l'expérience du meilleur de l'hospitalité italienne et faire partie de la famille Lamborghini Squadra Corse."