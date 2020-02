A bientôt 19 ans, Lucas Légeret change ainsi d’orientation et disputera désormais la GT World Challenge Endurance Cup (anciennement Blancpain Endurance Series).

Le Suisse sera au volant d’une Mercedes AMG-GT3 du Team français AKKA-ASP inscrite dans la Silver Cup, et aura pour équipiers le Français Arno Santamato, qui fera office de capitaine sur la #38 en raison de son expérience, et du Chilien Benjamin Hites.

"J'avais le sentiment d'avoir fait le tour du LMP3", a expliqué Lucas Légeret à Motorsport.com Suisse. "Avec mon manager et mon entourage, nous avons fait le point et avons considéré qu'il y avait potentiellement davantage d'opportunités en GT3, qui compte la présence de plusieurs constructeurs, qu'en LMP3. Le GT World Challenge Endurance Cup est un championnat relevé, avec beaucoup de bons pilotes et de bonnes équipes, le challenge était intéressant".

"Le choix de l'équipe AKKA-ASP s'est fait naturellement", continue le pilote suisse. "C'est une équipe reconnue, qui a remporté la Silver Cup l'an passé, et avec laquelle nous espérons aligner les podiums cette année."

Lucas Légeret a pris la mesure pour la première fois de la Mercedes-AMG GT3 cette semaine sur le circuit d'Albi, dans le sud de la France.

"J'ai découvert la voiture sous la pluie, puis la piste s'est asséché et j'ai monté un train de pneus neufs avant la fin de la séance. Juste assez pour avoir de bonnes sensations et aborder le début de saison avec confiance."

"Je me réjouis de disputer le GT World Challenge, et je suis heureux de pouvoir étoffer mon expérience et d'ajouter d'autres outils pour la suite de ma carrière."

