Ce fut une séance qualificative extrêmement tendue sur la piste de Macao qui a vu Raffaele Marciello s'imposer dans les tous derniers instants.

Le pilote italien a réussi à décrocher la pole pour la deuxième année consécutive dans les dernières secondes de la séance grâce à un chrono de 2'15''669 et a précédé l'Audi R8 pilotée par Dries Vanthoor avec une avance de 303 millièmes de seconde.

Les deux premières lignes rassemblent trois constructeurs différents. Si Mercedes et Audi étaient bien représentées par Marciello et Dries Vanthoor, Porsche a monopolisé la deuxième ligne grâce aux deux ROWE Racing 911 pilotées par Earl Bamber, troisième, et Laurens Vanthoor, quatrième.

Les deux pilotes n'ont pas été en mesure de se maintenir en tête comme ils l'avaient fait lors des deux séances d'essais libres, et le Belge accuse un peu plus d'une demi-seconde de retard sur le temps signé par Marciello.

L'écart entre la cinquième et la sixième place sur la grille de départ s'est considérablement réduit. Maro Engel n'a pu devancer Edoardo Mortara que de 19 millièmes de seconde, tandis que Christopher Haase ne compte que 159 millièmes de retard face au pilote suisse.

Le top dix a été complété par Kelvin Van Der Linde, huitième devant l'autre Suisse du plateau, Alexandre Imperatori, et Charles Weerts.

Deux interruptions avec drapeau rouge ont émaillé cette séance. La première a été causée par Adderly Fong, tandis que la seconde était le résultat d'une sortie de Weian Chen.

Les performances des BMW M6 ont été décevantes. La meilleure des voitures bavaroises est celle de Joel Eriksson, auteur du onzième temps et loin du top 1''7.