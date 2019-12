Cette saison, les trois femmes, soutenues par la Commission Women in Motorsport de la FIA, ont pris part à l’European Le Mans Series au volant d’une Ferrari F488 GTE du Kessel Racing. Une saison concluante puisqu’elles ont signé deux deuxièmes places (au Castellet et à Silverstone), et ratant de peu une place sur le podium final de la catégorie LMGTE en raison notamment d’un abandon lors de la dernière course de la saison à Portimao.

Le point d’orgue de leur saison restera leur participation aux 24 Heures du Mans en juin, où elles se sont classées neuvièmes de la catégorie GTE Am, toujours avec le Kessel Racing.

Rahel Frey, Manuela Gostner et Michelle Gatting n’en ont pas encore fini avec cette année 2019 puisqu’elles seront au départ des Gulf 12 Hours d’Abu Dhabi le 14 décembre prochain, sur une Ferrari 488 aux couleurs de Hublot, et engagée par l’équipe Iron Lynx, le Kessel Racing apportant son soutien technique.

#83 Kessel Racing Ferrari F488 GTE: Manuela Gostner, Rahel Frey, Michelle Gatting Photo de: ELMS

Pour la première fois de la saison, celles-ci seront rejointes par Deborah Mayer, l’instigatrice du projet Iron Dames, qui complétera l’équipage.

Ce n’est pas la première fois que Deborah Mayer prendra part aux Gulf 12 Hours : en 2016, cette dernière était déjà au départ, également au volant d’une Ferrari du Kessel Racing, avec qui elle s’est classée troisième avec Claudio Schiavoni et Sergio Pianezzola. Deborah Meyer revient à la compétition après deux ans d’absence, passés à élever ses deux enfants.

On rappellera que l’édition 2018 des Gulf 12 Hours avait été remportée par le Kessel Racing, et sa Ferrari du trio Broniszewski-Rigon-Molina.