À 39 ans, Joël Camathias compte un solide palmarès en sport automobile. Double Champion International GT Open, vainqueur de l’ancien championnat Le Mans Series en catégorie GT2, le pilote de Lugano s’est illustré l’an passé en Championnat d’Italie de GT4, où il a décroché deux victoires et terminé à la troisième place du classement sur une Porsche 718 Cayman GT4 de l’équipe Autorlando Sport.

Pour 2020, Camathias évoluera au volant du même modèle, mais dans le cadre du GT4 European Series, pour un projet 100 % tessinois puisqu’il implique le Centre Porsche Ticino. C’est justement Ivan Jacoma, directeur du centre tessinois du constructeur de Stuttgart, et gentleman driver, qui sera associé à Camathias pour cette campagne disputée dans la catégorie Pro-Am.

L’an passé, l’équipe tessinoise avait effectué de brillants débuts en compétition en décrochant la troisième place de sa catégorie lors de la course de GT4 European Series sur le circuit Paul Ricard avec Ivan Jacoma et Max Busnelli, avant de disputer la dernière manche du championnat sur le Nürburgring, Jacoma étant cette fois associé à l’Italien Kevin Gilardoni.

"Il n'est pas habituel de présenter fin juin une saison de course qui commence fin juillet, mais nous savons tous que 2020 ne restera pas dans les mémoires comme une année conventionnelle", commente Joël Camathias. "Le plus important est que cette douloureuse expérience que nous avons tous dû endurer est derrière nous, et que nous retournons à une vie normale et nous concentrons à nouveau sur la course".

"Je suis ravi d'annoncer un programme passionnant, qui comporte également une composante émotionnelle, pour ma 27e saison dans le sport automobile", continue Camathias. "Revenir sur le devant de la scène internationale, dans une série aussi prestigieuse que la GT4 European Series, est très stimulant. Le fait de le faire avec une Porsche, une voiture et une marque qui me tiennent à cœur, ajoute au plaisir et encore plus excitant est de faire partie d'un package entièrement suisse et du canton du Tessin."

"L'équipe de Centri Porsche Ticino a l'expertise nécessaire pour bien faire et Ivan Jacoma est un pilote GT expérimenté. En outre, le programme a été conçu pour offrir des possibilités commerciales intéressantes à tous nos partenaires", conclut Camathias.

Calendrier GT4 European Series 2020 :

25-26 juillet : Imola (Italie)

8-9 août : Misano (Italie)

5-6 septembre : Nürburgring (Allemagne)

26-27 septembre : Zandvoort (Pays-Bas)

24-25 octobre : Spa-Francorchamps (Belgique)

14-15 novembre : Le Castellet (France)

https://porsche-ticino.ch