Valentino Rossi a testé l'Audi du team WRT à Valence

Sa retraite est pour le moment très active. Après avoir disputé les 100 km dei campioni dans son Ranch de Tavullia le week-end dernier, Valentino Rossi a fait un crochet par Rome pour y rencontrer le président de la République italienne, Sergio Mattarella, de même notamment que Pecco Bagnaia et Gigi Dall'Igna. Dans la foulée, il s'est envolé pour Valence, où il réalisait ce jeudi un test sur quatre roues.

Le circuit Ricardo Tormo de Valence, précisément celui qui a accueilli le dernier Grand Prix MotoGP de Rossi il y a moins d'un mois, réunit les équipes clientes d'Audi Sport pour des essais collectifs en vue de la saison prochaines avec les autos répondant aux règlements GT2, GT3, GT4 et TCR.

Celle que testait Rossi est une Audi R8 LMS GT3 du team WRT, avec laquelle Charles Weerts et Driest Vanthoort ont été titrés cette année en GT World Challenge Europe. Assortie pour l'occasion d'un #46 sur la portière et du nom du pilote italien accompagné du drapeau italien, la voiture était équipée du dernier package Evo 2022.

"Valentino Rossi a piloté aujourd'hui une Audi R8 LMS du team WRT lors d'un test privé à Valence", a fait savoir l'équipe de Vincent Vosse. "Cette semaine, le team WRT a fait des essais avec Audi Sport. Aujourd'hui c'était au tour de Valentino Rossi de prendre la piste dans le but d'évaluer les possibilités de collaboration future entre le nonuple Champion du monde moto et nous."

En pleine réflexion sur son avenir, Rossi pourrait grâce à WRT s'engager en GTWC et être au départ des 24 Heures de Spa. Mais le nonuple Champion du monde évalue aussi l'option du WEC et ses liens avec Kessel Racing pourraient l'en rapprocher. Début janvier, il sera à nouveau au départ des 12 Heures du Golfe au volant de la Ferrari 488 GT3 Evo de l'équipe belge, qu'il a testée le mois dernier à Misano. Associé à Luca Marini et Alessio Salucci, il concourra à nouveau en Classe Pro-Am, catégorie dans laquelle ils sont montés sur le podium en 2021 tout en obtenant la quatrième place au classement général.

Ferrari et Audi ne sont que des options parmi celles que peut proposer le GT à Valentino Rossi. Bien malin aujourd'hui celui qui saurait prédire quel choix il fera dans les prochaines semaines.

Lire aussi : Valentino Rossi entre fierté et regrets à l'heure du bilan

Valentino Rossi et Vincent Vosse